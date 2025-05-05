Еврокомиссия разрешила датской компании Salling Group приобрести Rimi Baltic

В настоящее время сделка вступает в завершающую фазу, в ходе которой будут окончательно согласованы финансовые аспекты сделки. Ожидается, что процесс будет завершен 2 июня 2025 года.

„Rimi Baltic сможет продолжить свой путь с новым владельцем, который стремится выйти на международный уровень. Таким образом, эта сделка принесет выгоду как ICA Gruppen и Rimi Baltic, так и их клиентам и работникам“, — заявила в сообщении генеральный директор ICA Gruppen Нина Йонссон.

По ее словам, за многие годы Rimi Baltic удалось адаптировать свою деятельность к меняющимся условиям.

По словам гендиректора Salling Group Андерса Хага, это приобретение является крупнейшим за 120-летнюю историю компании.