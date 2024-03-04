Еврокомиссия предупреждает о возможном росте цен на энергоносители

В конце 2024 года истекает пятилетнее транзитное соглашение по газу, подписанное между Москвой и Киевом в 2019 году.

Если это соглашение не будет продлено, то Евросоюз потеряет около 5% от общего импорта газа, что в основном затронет Центральную и Юго-Восточную Европу, говорится в подготовленном Еврокомиссией внутреннем документе, о котором сообщило издание Politico.

В документе отмечается, что в случае долгой и холодной зимы страны, зависящие от транзита российского газа через Украину, могут столкнуться с наихудшим из возможных сценариев.