Евро упал до самого низкого за два года уровня по отношению к доллару

Соотношение EUR/USD резко изменилось с пикового значения 2024 года, превышающего $1,12 в сентябре, что составило 9%-ное падение за три месяца.

В начале нового года единая валюта продолжила слабеть по отношению к американской из-за опасений по поводу экономических перспектив еврозоны, политической нестабильности и расхождений в монетарной политике между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системой (ФРС).

Курс евро снизился на 0,9 % по отношению к доллару США, достигнув в четверг $1,02 - самого низкого уровня с 21 ноября 2022 года.

Аналитики ожидают, что соотношение евро-доллар достигнет паритета в 2025 году. В последний раз такой уровень наблюдался в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную военную операцию в Украине.

К проблемам еврозоны добавилось то, что в среду Украина прекратила транзит российского газа в Европу после истечения срока действия пятилетнего контракта.

Это вынудило многие европейские страны прибегнуть к более дорогостоящим альтернативам отопления в суровую зиму.

В начале недели фьючерсы на природный газ взлетели до двухлетнего максимума - более $4 за миллион британских термических единиц (MMBtu), а затем отступили до $3,66 за MMBtu в ходе азиатской сессии в пятницу.