„Это грабеж“: литовец не понимает, откуда такие цены на один товар

„Цена в торговых центрах зависит от диктата Испании, от того как она будет регулировать стратегию цен“, – сказал журналист, автор книги об оливковом масле Паулюс Юркявичюс.

„Итальянский бренд не значит, что масло итальянское“, – сказал эксперт Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

В редакцию Delfi обратился Александрас, который рассказал, что в разных магазинах Литвы сократился ассортимент оливкового масла.

„Особенно после того, как самое дешевое стали продавать по 15–20 евро. И снова на первом месте рапсовое и подсолнечное масло, рафинированное, дезодорированное и т.д.“, – сказал он, заметив, что люди, скорее всего, не могут себе позволить оливковое масло.