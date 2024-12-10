„Это грабеж“: литовец не понимает, откуда такие цены на один товар

„Цена в торговых центрах зависит от диктата Испании, от того как она будет регулировать стратегию цен“, – сказал журналист, автор книги об оливковом масле Паулюс Юркявичюс.
„Итальянский бренд не значит, что масло итальянское“, – сказал эксперт Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
В редакцию Delfi обратился Александрас, который рассказал, что в разных магазинах Литвы сократился ассортимент оливкового масла.
„Особенно после того, как самое дешевое стали продавать по 15–20 евро. И снова на первом месте рапсовое и подсолнечное масло, рафинированное, дезодорированное и т.д.“, – сказал он, заметив, что люди, скорее всего, не могут себе позволить оливковое масло.
Удивляют и цены. По словам читателя, некоторые смеси оливкового масла в Италии стоят 8 евро за литр, а в Литве – 20 евро. По его словам, такая стоимость литра Farchioni - это „грабеж“.
„В Литве масло самого низкого качества продают по цене качественного масла в Италии“, – убежден Александрас.
„В магазинах IKI меньше сортов оливкового масла не стало“, – сказала пресс-секретарь сети Гинтаре Китове.
На вопрос, почему оливковое масло в среднем дороже в Литве, чем в Италии, Испании и Греции, она ответила, что в Литве маслины не растут.
„Цены в Лите, Италии и Испании, в других странах обусловлены разными факторами: налоги, масштабы продаж, конкуренция, акции. Мы постоянно ведем переговоры о ценах с поставщиками“, – сказала Китове. По ее словам, из-за плохого урожая цена на масло в этом году выросла, но сейчас цены на сырье снижаются.
Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что в Литве непросто продать дорогое масло по цене 20 евро за литр, отсюда и небольшой ассортимент.
„Два сезона у нас было дорогое масло двух сортов. Оно два года подряд дорожало в 2-3 раза, поэтому мы уменьшили ассортимент. Скоро будет новый урожай, цены снизятся“, – сказал он Delfi и прогнозировал более выгодные для покупателей цены.
На вопрос о разнице цен в Литве и Италии он сказал, что в Литву более дешевое масло еще не пришло.
Maxima отмечает, что цена на оливковое масло достигло своего пика. Более низкие цены прогнозируют весной.
Эксперт портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что сократилось предложение не только оливкового масла.
„Сужается и ассортимент других товаров. Несмотря на заявления некоторых экономистов о хорошей жизни в Литве, снижаются продажи качественных товаров, сети закупают больше товаров частных брендов.
В секторе молочных товаров - больше польской продукции. Ассортимент сужается. Масло маслом, но особенно это чувствуется в секторе свежих товаров“, – сказал Чепкаускас.
По его словам, рост дешевой продукции - плохая весть для торговцев, ведь они получают меньше доходов.
„Самое дешевое сливочное масло частного бренда стоит 7,5 евро за кг. Брендовое масло – Dvaro, не Dvaro – без акции стоит 15 евро за кг. Цена выше вдвойне“, – сказал эксперт.
По его словам, если человек будет покупать более дешевое сливочное масло, больше он его использовать не будет, значит, торговцы получат меньше доходов, а расходы на продажу - те же.