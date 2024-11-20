Эстония повышала налоги, а Литва ввела налоги для банков – как удалось избежать фатальных решений соседа?

Экономист, доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что даже если бы налог солидарности не был принят, вряд ли наши политики рискнули бы на такие повышения налогов, как в Эстонии. Например, НДС там планируют повысить до 24%.

„Это и без того страна с высоким НДС, а будет 24%. Даже если бы у нас не было налога солидарности, вряд ли наше правительство придумало бы устроить экономической системе такой шок. То, что сделали эстонцы… Один из налогов увеличить на 1-2%, а они сразу несколько увеличили. Следующий год будет интересным, мы сможем наблюдать такой эксперимент, при котором экономическая система вступит в конфронтацию с очень высоким налоговым барьером“, – сказал Delfi Барткус.