Эстония повышала налоги, а Литва ввела налоги для банков – как удалось избежать фатальных решений соседа?

Прибыль банков продолжала расти
По данным Центробанка Литвы, банковский сектор Литвы во втором квартале заработал 260 млн. евро, столько же, сколько и в первом. В первом полугодии прибыль составила 521 млн. евро и была на 5,4 млн. евро (или 1,1%) больше, чем за тот же период 2023 года (515 млн. евро).
За первый квартал 2024 г. банки, по предварительным данным, заплатили взнос солидарность в размере 154 млн. евро. С того момента как в Литве вступил в силу закон о временном взносе солидарности, работающие в Литве кредитные учреждения перевели в бюджет больше 400 млн. евро.
По подсчетам ЦБ, общая сумма взносов за 2023–2025 гг. может составить 586 млн. евро.
В первом полугодии 2024 г., по сравнению с тем же периодом 2023 г, доходы банков за счет процентных ставок выросли на 491 млн. евро (почти 47%) и составили 1,55 млрд. евро.
В Литве сейчас работает 19 банков, включая 6 филиалов зарубежных банков. В конце второго квартала 2024 г. самым большим по имеющемуся имуществу банком Литвы был Swedbank, он занимал 28,5% рынка. На второе место вышел Revolut Holdings Europe, занимающий 23,3% рынка – его имущество за квартал выросло на 1,7 млрд. евро. Он обошел и SEB, который занимает 20,8% рынка.
Эстонцы подняли налоги на несколько процентов
Литва, в отличие от Эстонии, пока воздержалась от повышения налогов – налог на добавленную стоимость (НДС), подоходный налог с граждан (ПН), их не трогали и неизвестно, будут ли повышать. Правда, налог на прибыль с 2025 года вырастет и в Литве на 1% и составит 16%, льготный – 6%.
Эстонцы же не решились даже временно обложить налогами банки. По данным Центробанка Эстонии, во втором квартале 2024 г. прибыльность действующих в Литве банков была высокой. Коммерческие банки получили в Эстонии 145 млн. евро чистой прибыли, на 30% меньше, чем за тот же период год назад.
Правда, в этом году банки Эстонии выплатили огромные дивиденды, поэтому они заплатили большой налог на прибыль — во втором квартале заплатили 96 млн. евро, а в прошлом году в то же время на 34 млн. евро меньше. Эти расходы снизили общую прибыль банков. Прибыль банков снизилась и из-за постепенного снижения процентных ставок.
Несмотря на эти факторы, прибыльность банков все равно была на 45% больше среднего показателя.
Налоги в Эстонии повышали уже несколько раз, планируется и новое повышение. В 2024 г. стандартный тариф НДС увеличили с 20 до 22%. С 2025 г. подоходный налог увеличился с 20 до 22%, сохранится необлагаемый налогами размер - 700 евро в месяц. Постепенно повысят акцизы на табачные изделия, алкоголь и азартные игры.
Неужели Литву от повышения налогов спасло введение налога солидарности для банков?
После 2025 г. налог солидарности утратит значение
Йокубас Маркявичюс, директор финансового департамента ЦБ, сказал Delfi, что ЦБ предложил ввести налог на сверхприбыль банков для решения временно сложившейся ситуации, из-за которой банки неожиданно и незапланированно получили больше денег.
По его словам, это предложение не было направлено на решение проблемы небольших поступлений в бюджет, скорее, оно исправило порочную ситуацию, которая на короткое время сформировалась на рынке.
„Инфляция, которая стала расти после начала войны в Украине, привела к повышению процентной ставки, та в свою очередь принесла большую прибыль банкам, но при этом процентная ставка по вкладам росла не так быстро. Именно поэтому банки получили дополнительный доход, с помощью налога солидарности как раз и планировали через бюджет решили вернуть обществу неполученную через вклады часть“, – сказал Маркявичюс.
По словам собеседника, естественно, что налог солидарности удовлетворил часть потребностей бюджета, выросших в первую очередь из-за повышения финансирования обороны – это снизило потребность в повышении налогов.
За счет налога солидарности была получена большая сумма - больше 0,5 млрд. евро или больше 0,5% ВВП, заметил Маркявичюс. Он подчеркнул, что получение такой суммы не имело отрицательного воздействия на стабильность финансовой системы, ведь после повышения ставок банки работают прибыльно.
Однако он напомнил, что этот налог только временный, обстоятельства, при которых он мог действовать, уже уходят, поэтому дальнейшее применение этого закона нецелесообразно.
Эстонцы приводят все возможные аргументы
Экономист, доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что даже если бы налог солидарности не был принят, вряд ли наши политики рискнули бы на такие повышения налогов, как в Эстонии. Например, НДС там планируют повысить до 24%.
„Это и без того страна с высоким НДС, а будет 24%. Даже если бы у нас не было налога солидарности, вряд ли наше правительство придумало бы устроить экономической системе такой шок. То, что сделали эстонцы… Один из налогов увеличить на 1-2%, а они сразу несколько увеличили. Следующий год будет интересным, мы сможем наблюдать такой эксперимент, при котором экономическая система вступит в конфронтацию с очень высоким налоговым барьером“, – сказал Delfi Барткус.
По его словам, полученные за счет банковского налога в 2023 г. 260 млн. евро, по сравнению с фактическими доходами бюджета - это 1,6%.В этом году сумма может составить 1,5% бюджета, это немало.
„Конечно, это было разумное решение, когда коммерческие банки из-за повышения процентной ставки Центробанком Европы получали большую сверхприбыль, частью ее они поделились с обществом. Но я не знаю, если бы не приняли этот налог, пошли бы у нас путем эстонцев или латышей, повышающих налоги“, – сказал Барткус.
Эстонцы говорят, что этот налог стал секретом успеха Литвы, однако экономист утверждает, что сейчас они приводят все оставшиеся аргументы, чтобы остановить сумасшествие.
„Налог солидарности помог получить дополнительные средства, это факт. Но они так говорят только потому, что сами чувствуют, что последствия повышения НДС и ПН будут фатальными для экономики“, – заметил Барткус.
Налоговая реформа может не только не помочь экономике, но, напротив, осложнить ситуацию/ А это отрицательно скажется на сборах налогов.
В Литве банки видят определенную пользу
В Литве не было активного сопротивления налогу солидарности.
По словам Барткуса, коммерческие банки не драматизировали ситуацию, возможно, этот налог был им на руку.
„Это была защита литовского рынка от прихода конкурентов.
Они смогут жить себе спокойно, разделив между собой рынок, а налоги потом попытаются вернуть, увеличив расценки для клиентов и т.д. Такие налоги отпугивают конкурентов“, – считает Барткус.
Налог солидарности долгосрочные проблемы не решает
В свою очередь профессор университета управления и экономики ISM Валдоне Даршкувене сказала Delfi, что при сравнении решений Литвы и Эстонии, надо акцентировать разные аргументы.
„В Литве резкое повышение прибыли банков, видимо, оценивали как нечто исключительное и временное, из-за сложившейся политической и экономической ситуации, поэтому и выбрали применение такого взноса солидарности на большую прибыль банков.
Между тем принятые в Эстонии решения по повышению налогов показали, что ситуацию оценивали не как временную, а как имеющую долгосрочные последствия для экономики и бюджета Эстонии, поэтому решили повысить налоги для жителей и бизнеса. В Литве вопрос повышения налогов отложили на будущее. Возможно, на это воздействовало и то, что в стране ожидались парламентские выборы“, – предположила экономист.
„Из-за войны и пандемии имущественное неравенство значительно увеличилось, поэтому налог солидарности в Литве надо оценивать с двух перспектив. С одной стороны, он позволил получить дополнительные поступления в бюджет и помог государству решать важные финансовые вопросы, связанные с финансированием проектов в сфере обороны, во-вторых, так решалась проблема снижения неравенства доходов“, – считает Даршкувене.
По ее словам, за год уже появился опыт применения и администрирования налога солидарности, поэтому можно оценить пользу, которую он принес и имеющиеся ограничения, поэтому можно обсудить применение этого налога в более широком контексте – принимать такое решение снова только в сфере банковского сектора или перейти к долгосрочным решениям в сфере снижения неравенства доходов в масштабах всей экономики Литвы.
В Эстонии же от введения налогов для банков скорее всего воздержались потому, что иначе оценивали экономическую и политическую ситуацию, сказала экономист.
„Временный налог солидарности не помогает в решении долгосрочных проблем дефицита бюджета, которые, видимо, и в будущем прогнозируют в Эстонии“, – заметила Даршкувене.