ESO компенсирует жителям за испорченные продукты питания, генераторы и другие потери от урагана: намечен порядок и суммы

Упрощенный порядок и форма подачи заявления были адаптированы для частных потребителей, которым электроснабжение было восстановлено через 72 часа или позже после крупнейшего за последние четыре года урагана в Литве 28-29 июля. Этим потребителям убытки будут компенсированы в первую очередь за использование генератора. Фиксированная сумма за использование генератора выплачивается как клиентам, купившим его, так и клиентам, взявшим генератор в аренду. В зависимости от того, был ли генератор куплен или взят в аренду, потребуется датированный документ об аренде и квитанция об оплате или датированная квитанция о покупке.
Клиентам также будут возмещены расходы на топливо за каждый час работы генератора. Затем вас попросят предоставить квитанцию об оплате или выписку с банковского перевода с указанием даты покупки топлива.
В случае порчи продуктов питания из-за длительного отключения электроэнергии продолжительностью 72 часа и более выплачивается фиксированная сумма, основанная на принципе разумности и с учетом средних цен на продукты питания на рынке. При подаче претензии в отношении испорченных продуктов питания вам необходимо будет предоставить фотографию испорченного продукта питания или морозильной камеры, холодильника или копию чека на покупку продукта. Если у клиентов появилась обоснованная потребность в жилье в результате отключения электроэнергии продолжительностью 72 часа и более, им будут возмещены соответствующие расходы по фиксированной ставке за ночь. Для их подтверждения потребуется данные о бронировании с датами и квитанция об оплате или выписка о банковском переводе. Правда, эти затраты не будут компенсированы, если одновременно будет подано заявление о возмещении убытков, связанных с использованием генератора.
„При возмещении прямых убытков установлены максимальные лимиты: за испорченные продукты можно возместить до 50 евро; после покупки или аренды генератора сумма ущерба составляет 36 евро в сутки, топлива – 69 евро в сутки. Мы также компенсируем убытки за проживание – 52 евро в сутки. Важно подчеркнуть, что максимальная сумма компенсации прямых убытков достигает 200 евро“, — сказала представитель ESO по связям с общественностью Раса Юодкене.
Претензии о возмещении ущерба могут быть предъявлены также в отношении электроприборов, поврежденных во время ликвидации последствий урагана, на которые не распространяется ограничение максимальной суммы. По словам Р.Юодкене, правила поставки и использования электроэнергии предусматривают, что суммы компенсаций, рассчитанные в установленном VERT порядке, включаются в прямые убытки, понесенные потребителем.
„Деятельность ESO строго регламентирована, поэтому мы должны соблюдать установленные правила и нормы. Если потребителю, чье электроснабжение было прервано более чем на 72 часа, будет возмещено, например, прямых убытков на сумму в 200 евро, а компенсация, рассчитанная после решения VERT о наличии аварийной ситуации за несвоевременное возобновление подачи электроэнергии, составит например, 250 евро, ESO заплатит дополнительно компенсацию в размере 50 евро. Общая сумма, подлежащая выплате клиенту, составит 250 евро“, - подчеркивает Р. Юодкене. Если потребителю, чье электроснабжение было прервано более чем на 72 часа, ESO возместит, например, 200 евро прямых потерь, а компенсация, рассчитанная по решению VERT, будет меньше, например, 50 евро, платеж клиенту будет полностью зачислен на уже уплаченную сумму в размере 200 евро, и никакой дополнительной оплаты производиться не будет. Иными словами, в суммы возмещения прямых убытков включаются компенсации, выплачиваемые ЕСО, рассчитанные в установленном VERT порядке, как того требуют действующие правовые акты.
Запрос на компенсацию должен подать владелец объекта, на котором было прервано электроснабжение и было восстановлено позднее, чем через 72 часа. Если во время урагана произошло два последовательных отключения электроэнергии и между этими отключениями у потребителя прошло менее 6 часов, время обоих отключений суммируется и рассматривается как одно отключение. Клиент будет проинформирован по электронной почте о ходе и сроках рассмотрения заявки. Разработан раздел часто задаваемых вопросов, который поможет клиентам найти нужный им ответ.
В ESO подчеркивают, что разумные убытки, связанные с длительными перебоями в электроснабжении, смогут быть компенсированы частным потребителям, у которых перебои в электроснабжении длились 72 часа и более из-за урагана, обрушившегося на Литву в конце июля. Форму прошения можно найти на сайте ESO, в разделе Paraiškos и введя в строке поиска списка всех приложений Prašymas dėl nuostolių atlyginimo.
Для бизнес-клиентов порядок расчета компенсаций за несвоевременное возобновление подачи электроэнергии и возмещения потерь не меняется, их обращения будут обрабатываться в прежнем режиме. ESO отправит уведомление всем бизнес-клиентам, которые будут иметь право на компенсацию после решения VERT о наличии чрезвычайной ситуации из-за несвоевременного возобновления подачи электроэнергии. После получения такого уведомления бизнес-клиенту необходимо будет подать заявку на сайте ESO или по электронной почте.
Запросы о возмещении прямых убытков вместе с документами, обосновывающими такие расстояния, бизнес-клиенты направляют по электронной почте.
Вы можете отправить его по почте info@eso.lt.