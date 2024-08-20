Если опоздаете, потеряете часть пенсии: она станет меньше, а часть денег исчезнет

В результате, по мнению специалистов, жителям необходимо следить за тем, когда они достигнут пенсионного возраста, и вовремя подавать заявление на получение пенсии, ведь если они пропустят ее более чем на 12 месяцев деньги за этот период не подлежат возврату.
Важно обратить внимание и на ваш стаж, поскольку у Содры есть данные о вашей работе только за определенный период времени.
Так что, если вы не предоставите необходимые документы, ваша пенсия будет меньше положенной, потому что никто не увидит, где и сколько вы работали до 1994 года.
Не обратитесь своевременно, потеряете часть пенсии
Советник отдела коммуникаций Содры Малгожата Козич отметила, что пенсия по старости выплачивается только тогда, когда человек подает на нее заявление - она не выплачивается автоматически.
Поэтому для его назначения жильцам следует обращаться в Содру за 3 месяца и меньше до достижения пенсионного возраста или в любое время после него.
„Если человек обратился позже достижения пенсионного возраста по старости, то пенсия по старости ему будет выплачена за прошедший период, не дольше 12 месяцев со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами и данными для получения пенсии в отделение Содра, - поясняет представитель Содры.
Вообще говоря, если вы достигли пенсионного возраста 1 января 2022 года, а на пенсию вы подали только в 1 января 2024 года (через 2 года) пенсия вам будет выплачена только за 2023 год, а за 2022 год пенсия уже будет потеряна и не будет выплачена.
В Министерстве социальной защиты и труда (SADM) отметили, что пенсия за предыдущий период выплачивается в том размере, в котором она была рассчитана и должна была быть выплачена за тот период. Например, если в июле 2024 г. выплачивается пенсия за июнь 2023 год она будет в размере пенсии в июне 2023 года.
М.Козич добавила - если человек изъявил желание получать сообщения Содры, то ему за 6 месяцев до наступления пенсионного возраста Содра отправляет уведомление о приближении пенсионного возраста и информирует, как подать заявление на получение пенсии по старости.
Житель, желающий получать сообщения от Содры, должен указать, что он желает получать сообщения, в своем личном кабинете на сайте www.sodra.lt/gyventojui, в разделе „Настройки“, „Проактивное (предварительное) уведомление“, указав способ отправки, получения: электронная почта, СМС- сообщения и т.д. „Сообщения и уведомления отправляются в личный кабинет и другим способом по выбору человека, например, по электронной почте“, - пояснила представитель Содры.
Такой порядок не планируют менять
Прежде всего, в Министерстве подчеркнули, что до 1995 г. все пенсии назначались только со дня обращения - никакой выплаты за прошлое вообще не предусматривалось.
После этого произошло улучшение - возврат средств за прошедшее время до 12 месяцев. С 2018 года по административным причинам этот срок был сокращен до 6 месяцев. Однако с 1 января 2024 г. этот срок был восстановлен до 12 месяцев.
По данным Министерства, неограниченного срока восстановления пенсии, например 10, 15 или 20 лет, никогда не было, и не планируется его предусматривать. Почему? Потому что в принятый в 1995 году Закон о пенсиях государственного социального страхования вносились изменения 98 раз. Причем были разные изменения: от продления пенсионного возраста, требований к необходимому стажу работы до изменений в пенсионной формуле.
„Если бы кто-то подумал, что ему не нужна пенсия почти 30 лет, и не подал на нее заявление, хотя он имел бы право на получение пенсии уже, например, в 1998 году, это означало бы, что в таком случае он должен назначать пенсию по действующей редакции закона 1998 года, а затем соответствующим образом пенсия будет пересчитана в соответствии с поправками к закону, предусматривающими изменение размеров пенсий.
Например, введение надбавки за выслугу лет, ежегодное повышение пенсий, изменение пенсионной формулы начиная с 2018 года и перерасчет, который происходил в то время. Существование такого неопределенного срока неоправданно, тем более, что сейчас люди все больше информированы о своих правах“, - заявило Министерство социальной защиты и труда в комментарии новостному порталу tv3.lt.
Может не быть данных о вашем стаже
Представитель Содры напоминает, что размер пенсии рассчитывается индивидуально для каждого получателя: он зависит от трудового стажа и взносов социального страхования, уплаченных за всю жизнь.
Таким образом, чем больше баллов стажа и пенсионного учета накапливает человек, тем выше его пенсия.
„Пенсии человека, проработавшего 35 лет и уплатившего взносы с минимальной заработной платы, и человека, проработавшего 35 лет и уплатившего взносы со средней заработной платы, будут различаться. Размер пенсии рассчитывается на основании имеющихся в Содре данных о трудовом стаже человека и единицах учета накопленной пенсии. Любой, кто вошел в свой личный кабинет на сайте www.sodra.lt/gyventojui, может сформировать сводную таблицу и просмотреть информацию о своих периодах социального страхования“, - сказала представитель Содры.
Однако она подчеркнула, что Содра собирает данные о рабочих местах жителей, отработанном на них времени и получаемой зарплате только с 1994 года.
До этого работодатели предоставляли Содре лишь общую информацию об учреждении: количество сотрудников и размер уплаченных за них взносов социального страхования.
При этом, по словам представителя, персонифицированные сведения о застрахованных не предоставлялись - сведения о трудовом стаже фиксировались только в трудовых книжках людей.
По этой причине люди, работавшие до 1994 года, должны предоставить в Содру документы, подтверждающие их трудовой стаж.
Как доказать трудовой стаж до 1994 года?
По словам М.Козич, сведения о стаже до 31 декабря 1993 года. будет уточнено только после предоставления документов, подтверждающих его.
По словам представителя Содры, сделать это можно в любой момент, не дожидаясь пенсионного возраста. А в качестве доказательств могут быть представлены: трудовые книжки, справки о трудовом стаже, выданные работодателями на основании имеющихся документов и подтвержденные подписью и печатью руководителя; копии документов, хранящихся у работодателей; справки, выданные архивами, или копии или выписки хранящихся в них документов; военные билеты (если проходил военную службу); и другие документы.
Советник добавил, что подходят как оригиналы этих документов, так и их заверенные копии.
„Если человек сообщает, что сам не предоставит документы, подтверждающие его трудовой стаж (например, потерял трудовую книжку), эти документы может запросить Содра в других учреждениях. В таком случае человек должен обратиться в Содру с просьбой о помощи в получении документов с указанием периода работы, места и других обстоятельств“, - сказал представитель.
Однако если данные в представленных документах о трудовом стаже не соответствуют требованиям законодательства, трудовой стаж по ним не рассчитывается.
А о периодах, не включенных в стаж, человеку сообщается в приложении к решению о назначении пенсии.
Когда выплачивается вновь начисленная пенсия?
По словам М.Козич, если человек не может документально доказать свой стаж работы в связи с тем, что все или часть документов предприятия, учреждения, организации не сохранены или представленные им документы признаны ненадлежащими, трудовой стаж может быть определен в судебном порядке по заявлению лица как факт, имеющий юридическое значение.
Если лицо представляет дополнительные документы о трудовом стаже, пенсия по старости рассчитывается с учетом вновь представленных данных о трудовом стаже и начинает выплачиваться с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были поданы документы. :
„Например, если человек 18 июля представил дополнительные документы, подтверждающие его трудовой стаж, пересчитанная пенсия будет выплачиваться с августа“.
Представитель Содры отметила, что информацию о накопленном стаже и баллах, решениях о назначении пенсий и других льгот также можно получить, посетив любой отдел обслуживания клиентов Содры или позвонив по информационному телефону +370 5 250 0883.