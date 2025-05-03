Эскедар откроет в Вильнюсе ресторан эфиопской кухни

„Дорогой Андрюс, мне нужна твоя помощь. Я надеюсь, у тебя будет сегодня немного времени для меня. Я открываю новое кафе-ресторан, в котором можно будет отведать блюда эфиопской кухни, поэтому хочу превратить белые стены в произведение искусства. Мне нужна твоя помощь“, – такой задачей Эскедар поделилась с ведущим передачи.
Актер Андрюс Бружас похвалил помещение нового ресторана. „Здесь уютно и приятно находиться… А после того как мы распишем белые стены экзотическими узорами… Клиенты неделями будут ждать, когда освободится столик“, – сказал он.
Во время работы Эскедар рассказала, как шла к открытию своего бизнеса.
„Честно говоря, у меня не было выбора. Я приехала учиться в Вильнюсский университет, когда окончила учебу, надо было чем-то заняться. Иначе пришлось бы уехать.
Поскольку я плохо знала литовский, остался один вариант - свой бизнес. Сначала я привозила одежду на продажу из Италии.
Потом пошли дети. Один, второй, третий. После этого поняла, что больше не могу ездить за платьями. Начался кофейный этап. Сейчас в Вильнюсе есть четыре мои кофейни. А в этом ресторане будут подавать эфиопские блюда“, – рассказала Эскедар.
„Эти котлеты из свинины и чечевицы достаточно острые. В нашей кухне – много специй. Я прошу, чтобы моя повар клала меньше острых специй, потому что в Литве меньше любителей острых блюд, чем в Эфиопии“, – сказала она, угощая ведущего блюдом эфиопской кухни.