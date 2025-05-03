Эскедар откроет в Вильнюсе ресторан эфиопской кухни

„Дорогой Андрюс, мне нужна твоя помощь. Я надеюсь, у тебя будет сегодня немного времени для меня. Я открываю новое кафе-ресторан, в котором можно будет отведать блюда эфиопской кухни, поэтому хочу превратить белые стены в произведение искусства. Мне нужна твоя помощь“, – такой задачей Эскедар поделилась с ведущим передачи.

Актер Андрюс Бружас похвалил помещение нового ресторана. „Здесь уютно и приятно находиться… А после того как мы распишем белые стены экзотическими узорами… Клиенты неделями будут ждать, когда освободится столик“, – сказал он.

Во время работы Эскедар рассказала, как шла к открытию своего бизнеса.