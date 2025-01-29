Еще одно швейное предприятие увольняет десятки швей

„Об увольнении уведомили 34 работников, в основном швей (21), закройщиц (3) и других работников. Причина увольнения – возбуждено дело о банкротстве“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

„Содра“ сообщает, что в Viltex работают 34 человека, средняя зарплата на предприятии в октябре была 880 евро:

Долги компании равняются 120 000 евро.

Согласно документам, из-за „повышения зарплаты, роста других расходов деятельность компании осложнилась, предприятие не может рассчитаться с работниками, заплатить аренду, оплатить коммунальные расходы, был расторгнут договор об аренде“.