2025.01.29 17:05

Еще одно швейное предприятие увольняет десятки швей

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Bendrovė „Viltex“ atleidžia 34 darbuotojus (asociatyvi nuotr.)
Bendrovė „Viltex“ atleidžia 34 darbuotojus (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: Shutterstock

Неплатежеспособное вильнюсское швейное предприятие Viltex увольняет всех 34 работников, о групповом увольнении была уведомлена Служба занятости. Инициировано банкротство предприятия.

„Об увольнении уведомили 34 работников, в основном швей (21), закройщиц (3) и других работников. Причина увольнения – возбуждено дело о банкротстве“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

„Содра“ сообщает, что в Viltex работают 34 человека, средняя зарплата на предприятии в октябре была 880 евро:

Долги компании равняются 120 000 евро.

Согласно документам, из-за „повышения зарплаты, роста других расходов деятельность компании осложнилась, предприятие не может рассчитаться с работниками, заплатить аренду, оплатить коммунальные расходы, был расторгнут договор об аренде“.

Предприятие молодое, было зарегистрировано в 2022 году. Его оборот в 2023 г составлял 540 000 евро, а чистая прибыль 2500 евро. Отчета за 2024 г. пока нет:

В сфере текстильной промышленности в Литве в последнее время увеличилось число банкротств. В декабре Delfi писал об увольнении работников Visatex, ранее сообщалось о проблемах на предприятии Vilkma, об увольнениях информировали компании Textona и Sparta Textile.

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