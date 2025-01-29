Еще одно швейное предприятие увольняет десятки швей

„Об увольнении уведомили 34 работников, в основном швей (21), закройщиц (3) и других работников. Причина увольнения – возбуждено дело о банкротстве“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.
„Содра“ сообщает, что в Viltex работают 34 человека, средняя зарплата на предприятии в октябре была 880 евро:
Долги компании равняются 120 000 евро.
Согласно документам, из-за „повышения зарплаты, роста других расходов деятельность компании осложнилась, предприятие не может рассчитаться с работниками, заплатить аренду, оплатить коммунальные расходы, был расторгнут договор об аренде“.
Предприятие молодое, было зарегистрировано в 2022 году. Его оборот в 2023 г составлял 540 000 евро, а чистая прибыль 2500 евро. Отчета за 2024 г. пока нет:
В сфере текстильной промышленности в Литве в последнее время увеличилось число банкротств. В декабре Delfi писал об увольнении работников Visatex, ранее сообщалось о проблемах на предприятии Vilkma, об увольнениях информировали компании Textona и Sparta Textile.