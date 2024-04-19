Еще один банк в Литве увеличил плату за обналичивание денег

В сообщении указано, что с 1 июля 2024 года клиенты, владеющие картами Visa Debit, бесплатно смогут обналичить больше средств, но если превысят установленную сумму, будут платить больший налог нежели сейчас.

"Мы повысим лимит средств, которые можно обналичить бесплатно. Это значит, что с 1 июля из банкоматов Luminor в странах Балтии и Medus в Литве вы сможете взять больше средств – 750 евро в месяц (сейчас 600 евро).

Если вы превысите этот лимит в 750 евро, вас ждет налог в размере 0,5% от суммы (сейчас налог составляет 0,2%). Минимальная плата за операцию остается прежней – 0,40 евро", – сказано в сообщении Luminor.

Кроме того, подорожает обналичивание средств в терминалах Perlas.