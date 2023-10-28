Enefit установит 250 общественных зарядных станций на парковках сети Norfa

 
ELTA
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Elektromobilis
Elektromobilis
ФОТО: Shutterstock

Энергетическая компания Enefit заключила договор с торговой сетью Norfa на установку общественных зарядных станций. Всего на 107 различных парковках торговой сети по всей Литве будет установлено не менее 250 новых зарядных станций, которые смогут одновременно заряжать до 500 электромобилей.

По сообщению компании, в зависимости от местоположения, мощности электросети и предполагаемой занятости мощность зарядных станций будет варьироваться от 22 до 320 кВт. Планируемый срок установки всех зарядных станций – конец 2024 года.

Установка станций будет полностью финансироваться за счет Enefit. В развитие инфраструктуры электромобилей в Литве энергетическая компания намерена в течение двух лет инвестировать более 10 млн евро.

В 2024 году Enefit планирует установить 300, а к 2026 году – в общей сложности более 1000 зарядных станций по всей стране. Подобные проекты развития инфраструктуры осуществляются в Латвии и Польше.

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