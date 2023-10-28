Enefit установит 250 общественных зарядных станций на парковках сети Norfa

По сообщению компании, в зависимости от местоположения, мощности электросети и предполагаемой занятости мощность зарядных станций будет варьироваться от 22 до 320 кВт. Планируемый срок установки всех зарядных станций – конец 2024 года.
Установка станций будет полностью финансироваться за счет Enefit. В развитие инфраструктуры электромобилей в Литве энергетическая компания намерена в течение двух лет инвестировать более 10 млн евро.
В 2024 году Enefit планирует установить 300, а к 2026 году – в общей сложности более 1000 зарядных станций по всей стране. Подобные проекты развития инфраструктуры осуществляются в Латвии и Польше.