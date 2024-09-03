Elektrum Lietuva: за минувшую неделю в Литве произведено на 8% меньше электроэнергии

Потребление электроэнергии в странах Балтии, по сравнению с позапрошлой неделей, сократилось на 2 проц. – до 449 ГВтч. По сравнению с позапрошлой неделей, в Литве потребление электроэнергии сократилось на 1 проц. – до 219 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии сократилось на 3 проц. и составило 108 ГВтч, тогда как в Эстонии оно сократилось на 2 проц. – до 122 ГВтч.