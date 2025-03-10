Elektrum Lietuva: ветреная и солнечная погода способствовала снижению цен на электроэнергию

„Самое большое влияние на среднюю недельную цену на электроэнергию в регионе оказало увеличение производства ветроэлектростанциями. Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 173 проц., в странах Северной Европы – на 36 проц. Кроме того, теплая погода снизила общее потребление, что привело к значительному снижению цен на электроэнергию“, – говорит руководитель отдела бизнес-решений энергетической компании Elektrum Lietuva Марюс Кетис.
По данным компании, потребление электроэнергии в регионе Nord Pool снизилось и достигло 8714 ГВтч, объемы производства также сократились – до 9663 ГВтч.
В Литве произведено 89 проц. электроэнергии, требуемой стране
В странах Балтии, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии сократилось на 7 проц. – до 514 ГВтч. В Литве потребление сократилось на 10 проц., до 224 ГВтч. Потребление электроэнергии в Латвии сократилось на 5 проц. до 133 ГВтч, тогда как в Эстонии оно сократилось на 3 проц. – до 158 ГВтч.
Объем совокупного производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 1 проц. Всего было произведено 393 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на целых 30 проц., до 198 ГВтч. В Эстонии – на 12 проц., до 104 ГВтч. В Латвии, по сравнению с прошлой неделей, производство упало на целых 37 проц. – до 91 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 76 проц. требуемой им электроэнергии. В Литве было произведено 89 проц., в Латвии 68 проц., в Эстонии 66 проц. электроэнергии, требуемой стране.