Elektrum Lietuva: ветреная и солнечная погода способствовала снижению цен на электроэнергию

„Самое большое влияние на среднюю недельную цену на электроэнергию в регионе оказало увеличение производства ветроэлектростанциями. Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 173 проц., в странах Северной Европы – на 36 проц. Кроме того, теплая погода снизила общее потребление, что привело к значительному снижению цен на электроэнергию“, – говорит руководитель отдела бизнес-решений энергетической компании Elektrum Lietuva Марюс Кетис.

По данным компании, потребление электроэнергии в регионе Nord Pool снизилось и достигло 8714 ГВтч, объемы производства также сократились – до 9663 ГВтч.

В Литве произведено 89 проц. электроэнергии, требуемой стране