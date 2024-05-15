Elektrum Lietuva: в апреле производство электроэнергии в Литве росло, оптовая цена упала

Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, в апреле немного выросли. Самая низкая цена на электроэнергию для бытовых потребителей Elektrum Lietuva в прошлом месяце составила 22,95 цента/кВтч при фиксации на шесть месяцев. На бирже Nord Pool средняя стоимость электроэнергии в апреле снизилась на 14 проц. до 48,67 евро/МВтч.
Потребление электроэнергии в странах Балтии в апреле составило 2143 ГВтч, что на 6 проц. меньше, чем в марте. В Литве и Эстонии в апреле было потреблено на 6 проц. меньше электроэнергии, чем в предыдущем месяце, соответственно на 953 ГВтч и 675 ГВтч, а в Латвии – на 7 проц. меньше, 515 ГВтч.
Производство электроэнергии в странах Балтии также сократилось – в апреле было произведено 1732 ГВтч, что на 9 проц. меньше, чем в марте. По сравнению с предыдущим месяцем производство в Литве выросло на 4 проц. до 636 ГВтч, тогда как в других странах Балтии оно сократилось: в Латвии – на 18 проц. до 744 ГВтч, в Эстонии – на 7 проц. до 352 ГВтч
В апреле страны Балтии произвели в общей сложности 81 проц. требуемого им объема электроэнергии. В Литве этот показатель составил 67 проц., в Латвии – 144 проц., в Эстонии – 52 проц.