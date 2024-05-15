Elektrum Lietuva: в апреле производство электроэнергии в Литве росло, оптовая цена упала

Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, в апреле немного выросли. Самая низкая цена на электроэнергию для бытовых потребителей Elektrum Lietuva в прошлом месяце составила 22,95 цента/кВтч при фиксации на шесть месяцев. На бирже Nord Pool средняя стоимость электроэнергии в апреле снизилась на 14 проц. до 48,67 евро/МВтч.

Потребление электроэнергии в странах Балтии в апреле составило 2143 ГВтч, что на 6 проц. меньше, чем в марте. В Литве и Эстонии в апреле было потреблено на 6 проц. меньше электроэнергии, чем в предыдущем месяце, соответственно на 953 ГВтч и 675 ГВтч, а в Латвии – на 7 проц. меньше, 515 ГВтч.