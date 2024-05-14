Elektrum Lietuva: производство электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократилось, цены – росли

Средняя стоимость на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 12 проц. до 39,70 евро/МВтч. Это было обусловлено возросшим потреблением электроэнергии, 26-процентным снижением производства ветровой энергии и 5-процентным спадом производства солнечной электроэнергии. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе выросло до 7053 ГВтч, отмечался и незначительный рост производства – до 7661 ГВтч.

В Литве: потребление росло, производство сокращалось

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю выросло на 3 проц. – до 435 ГВтч. По сравнению с минувшей неделей, потребление электроэнергии в Литве выросло на 9 проц. – до 202 ГВтч, в Латвии – на 4 проц., до 109 ГВтч, только в Эстонии потребление снизилось на 7 проц. до 124 ГВтч.