2024.10.29 10:46

Elektrum Lietuva: производство электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 25%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Elektros tiekėjai: Perlas, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis
Elektros tiekėjai: Perlas, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

На прошлой неделе средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии выросла в 2 раза – в Литве и Латвии она составила 120,11 евро/МВтч, а в Эстонии – 120,05 евро/МВтч в, сообщает Elektrum Lietuva.

„Рост цен в странах Балтии во многом был обусловлен продолжавшимися целую неделю ежегодными ремонтными работами шведско-литовской линии NordBalt мощностью 700 МВт. В результате чего энергопотоки в страны Балтии сократились на 23 проц., при этом потребление электроэнергии выросло на 5 проц.“, – говорит руководитель отдела бизнес-решений энергетической компании Elektrum Lietuva Марюс Кетис.

Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, снижались – самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 20,943 цента/кВтч, с ее фиксацией на 11 месяцев. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло до 7 674 ГВтч, производство также выросло – до 8 419 ГВтч.

В Литве выросло как производство, так и потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 5 проц., до 517 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 6 проц. – до 238 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии также выросло на 6 проц. – до 128 ГВтч, в Эстонии оно выросло на 1 проц. – до 151 ГВтч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 22 проц. – всего было произведено 313 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве выросло на 25 проц. – до 172 ГВтч. В Эстонии также выросло производство электроэнергии – на 22 проц. – до 105 ГВтч, а в Латвии производство электроэнергии, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 13 проц. – до 36 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 61 проц. общего объема потребления электроэнергии в странах. В Литве было произведено 73 проц., в Латвии – 28 проц., в Эстонии – 69 проц. общего объема потребления электроэнергии в стране.

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