Elektrum Lietuva: производство электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 25%

Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, снижались – самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 20,943 цента/кВтч, с ее фиксацией на 11 месяцев. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло до 7 674 ГВтч, производство также выросло – до 8 419 ГВтч.

„Рост цен в странах Балтии во многом был обусловлен продолжавшимися целую неделю ежегодными ремонтными работами шведско-литовской линии NordBalt мощностью 700 МВт. В результате чего энергопотоки в страны Балтии сократились на 23 проц., при этом потребление электроэнергии выросло на 5 проц.“, – говорит руководитель отдела бизнес-решений энергетической компании Elektrum Lietuva Марюс Кетис.

В Литве выросло как производство, так и потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 5 проц., до 517 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 6 проц. – до 238 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии также выросло на 6 проц. – до 128 ГВтч, в Эстонии оно выросло на 1 проц. – до 151 ГВтч.