2025.03.14 11:34

Elektrum Lietuva: оптовые цены на электроэнергию в Литве в феврале выросли на 71%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По данным Elektrum Lietuva, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем средняя оптовая цена на электроэнергию выросла во всех странах Балтии. По данным компании, цены в Латвии и Эстонии выросли на 65 проц., а в Литве – на 71 проц.

„Из-за переменных колебаний температуры в странах Балтии по сравнению с январем среднее потребление электроэнергии выросло на 2 проц., а производство ветроэнергии сократилось на 48 проц. Это привело к росту цен на электроэнергию“, - говорит Мартинас Гига, руководитель компании по энергетическим решениям Elektrum Lietuva.

По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии в феврале осталось почти на уровне января и составило 2345 ГВтч. В Литве потребление выросло на 1 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время спрос на электроэнергию в Латвии остался неизменным, а потребление в Эстонии сократилось на 3 проц.

Общие объемы производства во всех трех странах выросли на 8 проц. по сравнению с февралем прошлого года, достигнув 1817 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве было на 18 проц. больше, чем в феврале прошлого года – 666 ГВтч. В Латвии производство сократилось на 8 проц., до 688 ГВтч. Самый большой рост производства электроэнергии наблюдался в Эстонии – 24 проц., до 464 ГВтч.

В прошлом месяце страны Балтии в совокупности произвели 77 проц. необходимой им электроэнергии. В Литве этот показатель достиг 64 проц., в Латвии – 117 проц., а в Эстонии – 64 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии