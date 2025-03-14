Elektrum Lietuva: оптовые цены на электроэнергию в Литве в феврале выросли на 71%

„Из-за переменных колебаний температуры в странах Балтии по сравнению с январем среднее потребление электроэнергии выросло на 2 проц., а производство ветроэнергии сократилось на 48 проц. Это привело к росту цен на электроэнергию“, - говорит Мартинас Гига, руководитель компании по энергетическим решениям Elektrum Lietuva.
По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии в феврале осталось почти на уровне января и составило 2345 ГВтч. В Литве потребление выросло на 1 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время спрос на электроэнергию в Латвии остался неизменным, а потребление в Эстонии сократилось на 3 проц.
Общие объемы производства во всех трех странах выросли на 8 проц. по сравнению с февралем прошлого года, достигнув 1817 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве было на 18 проц. больше, чем в феврале прошлого года – 666 ГВтч. В Латвии производство сократилось на 8 проц., до 688 ГВтч. Самый большой рост производства электроэнергии наблюдался в Эстонии – 24 проц., до 464 ГВтч.
В прошлом месяце страны Балтии в совокупности произвели 77 проц. необходимой им электроэнергии. В Литве этот показатель достиг 64 проц., в Латвии – 117 проц., а в Эстонии – 64 проц.