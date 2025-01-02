Elektrum Lietuva: оптовая стоимость электроэнергии в Литве выросла на 40%

„После повреждения подводного электрокабеля Estlink2 между Финляндией и Эстонией утверждается, что ремонтные работы могут затянуться до 1 августа этого года. Поэтому из общих 1016 МВт установленной мощности между Финляндией и Эстонией будет доступно только 358 МВт (Estlink 1), а это существенно ограничит импорт электроэнергии из северных стран“, — говорит руководитель отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Марюс Кетис.
Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались стабильными, потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось до 8 375 ГВтч, сократился и объем производства – до 9 518 ГВтч.
Производство в Литве сократилось на 32 процентов
Из-за сезона отпусков и более теплой, чем в среднем, погоды потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на целых 10 проц. – до 523 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделе, сократилось 3 проц. – до 246 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии сократилось на 14 проц., до 123 ГВтч, а в Эстонии оно сократилось на 15 проц. – до 154 ГВтч.
Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократился на 21 проц. – всего было произведено 302 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве сократилось на 32 проц. до 152 ГВтч. В Эстонии оно сократилось на 14 проц. до 85 ГВтч, а в Латвии по сравнению с прошлой неделей оно выросло на 9 проц. – до 65 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 58 проц. необходимого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 62 проц., в Латвии – 53 проц., в Эстонии 55 проц. необходимого стране объема электроэнергии.