Elektrum Lietuva: оптовая стоимость электроэнергии в Литве выросла на 40%

Из-за сезона отпусков и более теплой, чем в среднем, погоды потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на целых 10 проц. – до 523 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделе, сократилось 3 проц. – до 246 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии сократилось на 14 проц., до 123 ГВтч, а в Эстонии оно сократилось на 15 проц. – до 154 ГВтч.