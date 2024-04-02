Elektrum Lietuva: оптовая цена на электроэнергию за неделю в Литве снизилась на 34%

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе сократилось до 7905 ГВтч, тогда как производство также немного снизилось – до 8358 ГВтч.

Средняя биржевая стоимость электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 1 проц. – до 54,47 евро/МВтч.

Руководитель по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас в пресс-релизе пояснил, что снижение цен на электроэнергию в странах Балтии обусловлено 88-процентным ростом производства ветроэнергии, а также 28-процентным ростом производства солнечной и гидроэлектроэнергии по сравнению с предыдущей неделей. Между тем, по его словам, энергопотоки в страны Балтии сократились на 47 проц.

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы , незначительно выросли. Самая низкая зафиксированная цена от Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч с фиксацией на 6 месяцев.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю упало на 10 проц. и составило 484 ГВтч. В Литве и Латвии потребление электроэнергии снизилось по 9 проц. и составило 218 ГВтч и 117 ГВтч соответственно. Потребление электроэнергии в Эстонии сократилось на 11 проц., по сравнению с минувшей неделей, – до 149 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 18 проц. до 423 ГВтч. В Литве произведено электроэнергии на 48 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 155 ГВтч, производство в Латвии не изменилось и составило 172 ГВтч, в Эстонии оно выросло на 19 проц. – до 96 ГВтч.