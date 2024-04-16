Elektrum Lietuva: оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 45%

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на таком же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч в случае фиксирования ее на 6 месяцев.
Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 40 проц. – до 26,08 евро/МВтч. Кроме того, почасовые цены даже несколько раз достигали отрицательного уровня: в странах Балтии они колебались до -10,00 евро/МВтч, а в регионе Nord Pool – до -4,16 евро/МВтч.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе сократилось до 7675 ГВтч, тогда как производство также немного упало – до 8189 ГВтч.
Потребление электроэнергии в Литве сократилось, а производство росло
В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 4 проц. и составило 485 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве сократилось на 1 проц. – до 218 ГВтч, в Латвии – на 2 проц. до 119 ГВтч. В Эстонии – на 9 проц. до 148 ГВтч.
Совокупный объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 2 проц. до 413 ГВтч.
Производство электроэнергии в Литве, по сравнению с минувшей неделей, выросло на 14 проц., что составило 169 ГВтч, производство в Латвии выросло на 1 проц. до 172 ГВтч, в Эстонии оно упало на 16 проц. до 72 ГВтч.