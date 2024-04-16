Elektrum Lietuva: оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 45%

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на таком же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч в случае фиксирования ее на 6 месяцев.

Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 40 проц. – до 26,08 евро/МВтч. Кроме того, почасовые цены даже несколько раз достигали отрицательного уровня: в странах Балтии они колебались до -10,00 евро/МВтч, а в регионе Nord Pool – до -4,16 евро/МВтч.