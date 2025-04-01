Elektrum Lietuva: на прошлой неделе цены на электричество выросли на 70%

„На прошлой неделе скачок цен в странах Балтии был вызван менее ветреной погодой: производство ветровой энергии сократилось на целых 47 проц., солнечной – на 24 проц. Это существенно повлияло на общее производство электроэнергии в странах Балтии, которое сократилось на 14 проц.“, – говорит руководитель отдела бизнес-решений энергетической компании Elektrum Lietuva Марюс Кетис.
Между тем, потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось до 8 286 ГВтч, сократились и объемы производства – до 9 103 ГВтч.
В Литве потребление выросло, а производство сократилось
По данным компании, по сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 1 проц. и составило 500 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 2 проц. Потребление электроэнергии в Латвии сократилось на 1 проц., а в Эстонии – на 4 проц.
Общие объемы производства в странах Балтии на прошлой неделе сократились на 14 проц. Всего было произведено 389 ГВтч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 27 проц., в Эстонии – на 14 проц. Между тем, в Латвии производство выросло на 15 проц.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 78 проц. необходимого им объема электроэнергии. Литва произвела 76 проц., Латвия 93 проц., Эстония 68 проц. необходимого стране объема электроэнергии.