Elektrum Lietuva: на прошлой неделе цены на электричество выросли на 70%

„На прошлой неделе скачок цен в странах Балтии был вызван менее ветреной погодой: производство ветровой энергии сократилось на целых 47 проц., солнечной – на 24 проц. Это существенно повлияло на общее производство электроэнергии в странах Балтии, которое сократилось на 14 проц.“, – говорит руководитель отдела бизнес-решений энергетической компании Elektrum Lietuva Марюс Кетис.

Между тем, потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось до 8 286 ГВтч, сократились и объемы производства – до 9 103 ГВтч.

В Литве потребление выросло, а производство сократилось