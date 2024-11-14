2024.11.14 09:46

Электроэнергия в Литве подорожала на 9% в октябре из-за роста потребления

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Nuotraukos - 46
Nuotraukos - 46
ФОТО: Panama Pictures | Vida Press

В октябре оптовая цена на электроэнергию в Литве была в среднем на 9 проц. выше, чем в сентябре, и составила 91,38 евро/МВтч, аналогичная цена на электроэнергию была зафиксирована и в Латвии, между тем в Эстонии электроэнергия в среднем стоила 91,37 евро/МВтч, сообщает Elektrum Lietuva.

„Рост цен на электроэнергию в странах Балтии обусловлен главным образом наступлением темного сезона, что обычно означает рост потребления электроэнергии, которое в прошлом месяце выросло на 15 проц. по сравнению с сентябрем. Производство электроэнергии в октябре сократилось на 2 проц., а производство солнечными электростанциями – на целых 53 проц.“, – говорит руководитель компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Как указывается в пресс-релизе, цены, предложенные жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, в октябре несколько снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

На бирже Nord Pool средняя стоимость электроэнергии в октябре выросла на 21 проц. до 23,94 евро/МВтч.

По словам М. Гиги, в октябре на одну неделю из-за ежегодных работ по техобслуживанию было остановлено шведско(SE4)–литовское международное соединение NordBalt, что сократило поток энергии из Швеции (SE4) в страны Балтии на целых 22 проц., по сравнению с сентябрьским энергопотоком.

В октябре Литва произвела 60 проц. электроэнергии, необходимой стране

По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии в октябре составило 2235 ГВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление электроэнергии в Литве выросло на 1 проц.– до 1022 ГВтч. В Эстонии в октябре потребление электроэнергии сократилось на 7 проц., в Латвии – сократилось на 1 проц. по сравнению с тем же периодом.

В странах Балтии производство электроэнергии, по сравнению с сентябрем, сократилось на 2 проц. – до 1202 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущим месяцем, выросло на 2 проц., в Эстонии – на 8 проц., в Латвии, по сравнению с сентябрем, оно сократилось на 25 проц.

В октябре страны Балтии произвели в общей сложности 54 проц. необходимой им электроэнергии. В Литве этот показатель составил 60 проц., в Латвии – 34 проц., в Эстонии – 61 проц.

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