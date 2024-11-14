Электроэнергия в Литве подорожала на 9% в октябре из-за роста потребления

„Рост цен на электроэнергию в странах Балтии обусловлен главным образом наступлением темного сезона, что обычно означает рост потребления электроэнергии, которое в прошлом месяце выросло на 15 проц. по сравнению с сентябрем. Производство электроэнергии в октябре сократилось на 2 проц., а производство солнечными электростанциями – на целых 53 проц.“, – говорит руководитель компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мартинас Гига.
Как указывается в пресс-релизе, цены, предложенные жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, в октябре несколько снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
На бирже Nord Pool средняя стоимость электроэнергии в октябре выросла на 21 проц. до 23,94 евро/МВтч.
По словам М. Гиги, в октябре на одну неделю из-за ежегодных работ по техобслуживанию было остановлено шведско(SE4)–литовское международное соединение NordBalt, что сократило поток энергии из Швеции (SE4) в страны Балтии на целых 22 проц., по сравнению с сентябрьским энергопотоком.
В октябре Литва произвела 60 проц. электроэнергии, необходимой стране
По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии в октябре составило 2235 ГВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление электроэнергии в Литве выросло на 1 проц.– до 1022 ГВтч. В Эстонии в октябре потребление электроэнергии сократилось на 7 проц., в Латвии – сократилось на 1 проц. по сравнению с тем же периодом.
В странах Балтии производство электроэнергии, по сравнению с сентябрем, сократилось на 2 проц. – до 1202 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущим месяцем, выросло на 2 проц., в Эстонии – на 8 проц., в Латвии, по сравнению с сентябрем, оно сократилось на 25 проц.
В октябре страны Балтии произвели в общей сложности 54 проц. необходимой им электроэнергии. В Литве этот показатель составил 60 проц., в Латвии – 34 проц., в Эстонии – 61 проц.