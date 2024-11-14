Электроэнергия в Литве подорожала на 9% в октябре из-за роста потребления

По словам М. Гиги, в октябре на одну неделю из-за ежегодных работ по техобслуживанию было остановлено шведско(SE4)–литовское международное соединение NordBalt , что сократило поток энергии из Швеции (SE4) в страны Балтии на целых 22 проц., по сравнению с сентябрьским энергопотоком.

По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии в октябре составило 2235 ГВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление электроэнергии в Литве выросло на 1 проц.– до 1022 ГВтч. В Эстонии в октябре потребление электроэнергии сократилось на 7 проц., в Латвии – сократилось на 1 проц. по сравнению с тем же периодом.