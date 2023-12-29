Экспорт услуг в Литве в третьем квартале составил 5,1 млрд евро

Профицит баланса услуг (2,1 млрд евро или 10,7% ВВП) за год увеличился на 22,2%.

Стремительнее всего в третьем квартале 2023 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, вырос экспорт финансовых услуг (в 2,2 раза) и импорт услуг по техническому обслуживанию и ремонту (на 42,6%).

В денежном выражении больше всего за этот период вырос экспорт финансовых услуг (на 246,8 млн евро) и импорт туристических услуг (на 137,1 млн евро).

Наибольшая доля экспорта и импорта услуг приходится на транспортные услуги (47,2 и 47,1% соответственно).

В третьем квартале 2023 году наибольший профицит (1,2 млрд евро) наблюдался в балансе автотранспортных услуг, а наибольший дефицит (137,5 млн евро) – в балансе услуг морского транспорта.

Экспорт услуг в страны Европейского союза (ЕС) составил 71,8% от общего объема экспорта услуг и по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года он увеличился на 15,2% (доля общего экспорта услуг увеличилась на 2,1 проц. пункта).