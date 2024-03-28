Экспорт услуг транспортно-логистических компаний в прошлом году достиг 5,87 млрд евро

По его словам, в прошлом году сектор работал в напряженных условиях экономической неопределенности, вызванной замедлением экономического роста и одновременным увеличением издержек, а также продолжающимся воздействием пандемии COVID-19 и сохраняющейся геополитической напряженностью.

"Пока мы не видим никаких признаков того, что этот год будет легче. Как промышленность в Литве, так и в Европе в прошлом году испытывала трудности, поэтому резкого роста производства и потребления не ожидается, что привело бы к заметно более активному движению товаров", - в сообщении цитируется П. Дрижас.

Он добавил, что в последнем квартале прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года стоимость экспорта грузовых дорожных транспортных услуг нашей страны снизилась на 7,5 проц.