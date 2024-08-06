Экспорт производителя напитков Volfas Engelman увеличился на 43%

По словам генерального директора компании Volfas Engelman Марюса Горбачаускаса, с начала широкомасштабной войны в Украине продажи в этой стране выросли в 5 раз. По его словам, на это повлияла солидарность с украинцами и маркировка продукции специальным символом независимости и целостности Украины.
„Мы единственные пивовары в Литве, которые маркируют свою продукцию украинской символикой“, - цитируется в сообщении М. Горбачаускас.
На долю Украины вместе с Южной Кореей, Польшей, Израилем и Италией приходится 70 проц. экспорта продукции Volfas Engelman.