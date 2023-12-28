Эксперты в области недвижимости: в Литве цены на аренду жилья не увеличатся

Большая часть (53,6%) участников отрасли полагает, что спрос на арендное и коммунальное жилье сохранит стабильность в ближайшие годы, а 42,9% ожидают повышения спроса.

Однако в конце прошлого года меньше респондентов ожидали стабильности, больше – роста спроса (по 45,8%).

Между тем, 71,4% участников отрасли прогнозируют увеличение предложения (в прошлом году – 66,63%), 25% ожидают стабильности, 3,6% – снижения – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Verslo žinios. Подобные тенденции, как утверждается, преобладают уже несколько лет подряд.

67,9% опрошенных не ожидают изменения цен на аренду, а 25% опрошенных считают, что они вырастут, а 7,1% надеются на их снижение.

Тем не менее значительная часть участников рынка (в этом году – 57,1%, в прошлом году –54,2%) считают, что перспективы этой отрасли – ограничены.