Эксперты оценили изменения в секторе стройтоваров: уход Kesko не расстроит ситуацию на рынке

„Я не вижу особых перемен, только то, что одна из крупнейших литовских компаний станет полностью литовской. Если Kesko решит уйти из Литвы, это будет определенный этап, на котором иностранный капитал сыграл свою роль, получил прибыль и решил уйти, зафиксировав результат“, – сказал Дубниковас.
„Я думаю, что рынок просто достиг определенного уровня развития: и конкуренция есть, и поток средств. Рынок усовершенствовался, развился и отражает европейские тенденции“, – прибавил он.
Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что не считает, что уход Kesko может помешать деятельности группы Senukai.
„Трудно прогнозировать, что может измениться на рынке, ведь на рынке есть несколько игроков, не только Senukai, могут радоваться другие участники рынка, которые занимаются розничной торговлей стройматериалами“, – сказал он.
В Северной и Западной Европе строительный бизнес переживает нелегкие времена, но эксперт уверяет – в Литве положение на рынке нормальное. Несмотря на то, что развитие сектора замедлилось, Дубниковас уверяет, что потенциал для его оживления немалый.
С ним согласен и Гедвилас, он подчеркнул, что в Литве положение сектора удовлетворительное, особенно, в сравнении с рынками соседних стран.
„Что касается будущего, я думаю, что начнут восстанавливаться и соседние рынки, которые сейчас переживают не лучшие времена. Мы видим, что на Скандинавском рынке строители сталкиваются с вызовами, в Центральной Европе, в Германии, во Франции строительный сектор тоже переживает нелегкий период, но в Литве мы живем достаточно неплохо, мы видим, что у нас хороший оборот и занятость людей неплохая“, – сказал он.
Гедвилас назвал три самых важных вызова для литовского строительного сектора – это сложная процедура получения разрешения на строительство, нехватка квалифицированных работников и высокие налоги на зарплаты.
„Нам не хватает рабочих и мы считаем, что строительство должно меняться. Мы считаем, что станет больше сборных конструкций, многие элементы будут собирать на заводах, а на стройплощадку их будут привозить и там собирать. В сфере строительства не хватает рабочих видимо, процесс перейдет на заводы“, – сказал Гедвилас.
„Мы считаем, что налоги на зарплаты в Литве очень большие, в Европе по налогам на труд мы на втором месте после Бельгии. (...) Немалая часть литовских строителей работает нелегально, и членам ассоциации, которые честно платят налоги, нелегко с ними конкурировать“, – продолжил он.
В интервью глава группы Senukаi А.Ракаускас подтвердил, что стратегия Kesko меняется с 2016 года – финны стали больше внимания уделять оптовой торговле и торговле продуктами питания и автомобилями в Скандинавских странах.
„Сами финны признают, что у нашего и их бизнеса нет прежней синергии“, – сказал он.
Главы Kesko прямо заявили, что ни розничная торговля, ни страны Балтии не являются частью их стратегии, однако постоянные поступления финансов из Senukаi их радует.
СМИ сообщали, что несмотря на хорошие результаты Senukai финны инициировали судебный процесс, чтобы убрать Ракаускаса с поста президента.