Эксперты Citus: прошлогодние результаты на вильнюсском рынке жилья превысили ожидания

„Постоянно снижался Euribor, который сейчас составляет около 2,56%, росла зарплата, а цены на жилье остались почти на прежнем уровне. Это позволило покупателям из сегмента жилья эконом-класса вернуться на рынок – за год в этом сегменте было продано на целых 74% больше жилья, чем года назад; на 21% выросли продажи жилья среднего класса“, – пояснила она.

По оценкам аналитиков, цены на вильнюсском рынке жилья за год выросли на 5,21%, а предложение жилья на рынке увеличилось почти на 24%. По сравнению с 2023 годом продажи жилья в Каунасе выросли на 8%, предложение выросло незначительно, а цены росли быстрее всего среди крупных городов. В Клайпеде продажи остались на прежнем уровне, предложение сократилось на 10%, наблюдался небольшой рост цен.

Между тем, по мнению эксперта Citus, предложение на рынке жилья может приостановится и в середине следующего года быть на 10-15% меньше, чем сейчас. По ее словам, на это могут повлиять ужесточение бюрократических требований.

„Мы видим, что по мере роста бюрократии уменьшается количество готовых проектов. И их подготовка была значительно дольше. Это не только замедлит выход новых проектов на рынок, но и может сократить количество самих девелоперов— некоторым из них просто станет не выгодно работать. Это снизит конкуренцию, а в долгосрочной перспективе и предложение“, — говорит Савосте.