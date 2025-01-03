Эксперты Citus: прошлогодние результаты на вильнюсском рынке жилья превысили ожидания

По оценкам аналитиков, цены на вильнюсском рынке жилья за год выросли на 5,21%, а предложение жилья на рынке увеличилось почти на 24%. По сравнению с 2023 годом продажи жилья в Каунасе выросли на 8%, предложение выросло незначительно, а цены росли быстрее всего среди крупных городов. В Клайпеде продажи остались на прежнем уровне, предложение сократилось на 10%, наблюдался небольшой рост цен.
По словам руководителя аналитического отдела Citus Эгле Савосте, улучшение условий доступности жилья в этом году привело к восстановлению спроса, особенно среди покупателей сегмента жилья эконом-класса.
„Постоянно снижался Euribor, который сейчас составляет около 2,56%, росла зарплата, а цены на жилье остались почти на прежнем уровне. Это позволило покупателям из сегмента жилья эконом-класса вернуться на рынок – за год в этом сегменте было продано на целых 74% больше жилья, чем года назад; на 21% выросли продажи жилья среднего класса“, – пояснила она.
Между тем, по мнению эксперта Citus, предложение на рынке жилья может приостановится и в середине следующего года быть на 10-15% меньше, чем сейчас. По ее словам, на это могут повлиять ужесточение бюрократических требований.
„Мы видим, что по мере роста бюрократии уменьшается количество готовых проектов. И их подготовка была значительно дольше. Это не только замедлит выход новых проектов на рынок, но и может сократить количество самих девелоперов— некоторым из них просто станет не выгодно работать. Это снизит конкуренцию, а в долгосрочной перспективе и предложение“, — говорит Савосте.
По предварительным данным, в прошлом году в проектах Citus было заключено 307 сделок с недвижимостью: в Вильнюсе – 240, в Каунасе – 10, в Друскининкай – 38, в Ниде – 19. В 2023 году было зарегистрировано 211 сделок: в Вильнюсе – 124, в Каунасе – 51, в Друскининкай – 36. На данный момент в ассортименте компании есть 273 квартиры в Вильнюсе и, соответственно, 57 и 8 квартир в Друскининкай и Ниде.