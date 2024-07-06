Эксперт рассказал, в каких районах Вильнюса лучше всего покупать недвижимость для инвестиций

Масштабная застройка и большой инвестиционный потенциал прогнозируют в Жирмунай, к северу от улицы Карейвю, сказал представитель компании Аленас Гумуляускас.
„Самая большая трансформация ожидается на территории Веркяйского автобусного парка площадью 9 га. После переноса парка, там построят жилые дома, общественные пространства и места предоставления услуг“, – сказал специалист.
Только на территории бывшего парка построят 1250 квартир. Кроме того, в северной части Жирмунай планируют строить еще 9 проектов с более чем 2360 квартир.
Значительный рост планируется в районе вокзала и микрорайоне Науининкай. Только сейчас в районе вокзала уже запланированы 5 проектов (942 квартир), в северной части Науининкай – еще 2 проекта (463 квартир). Кроме того, на территории предусмотрено увеличить допустимую интенсивность застройки.
„Науининкай – район, который пока не пережил свой „ренессанс“, вероятно, в будущем сюда придет не,мало застройщиков“, – сказал Гумуляускас.
Долгое время была забыта территория Вингиса на перекрестке микрорайонов Вилкпеде и Лаздинай. Demus Asset Management прогнозирует там большой рост и инвестиционные возможности. Сейчас там планируют 5 проектов (1930 квартир).