Эксперт рассказал, в каких районах Вильнюса лучше всего покупать недвижимость для инвестиций

Масштабная застройка и большой инвестиционный потенциал прогнозируют в Жирмунай, к северу от улицы Карейвю, сказал представитель компании Аленас Гумуляускас.

„Самая большая трансформация ожидается на территории Веркяйского автобусного парка площадью 9 га. После переноса парка, там построят жилые дома, общественные пространства и места предоставления услуг“, – сказал специалист.

Только на территории бывшего парка построят 1250 квартир. Кроме того, в северной части Жирмунай планируют строить еще 9 проектов с более чем 2360 квартир.