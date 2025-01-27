Эксперт отреагировал на сравнение заторов в Вильнюсе с заторами в Лондоне и во Франции

Выводы исследования TomTom: „Вильнюсцы стоят в затора дольше лондонцев и парижан“.

На это отреагировал представитель муниципальной компании Judu Алексей Апанович. По его словам, Исследование не отражает реальную ситуацию и является интерпретацией данных.

В 2024 г. время простоя в заторах по утрам, по сравнению с 2023 г., сократилось на 3,4%, зато во время вечернего пика выросло на 7,3%. Вечером бывает больше поездок, ведь утром люди едут на работу, а после работы ездят по городу.

Водители больше всего времени стоят в заторах по вечерам. По данным за 2024 г., среднее время утреннего пика 75 минут, дневного – 79 минут, а вечернего – 107 минут.