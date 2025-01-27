2025.01.27 14:30

Эксперт отреагировал на сравнение заторов в Вильнюсе с заторами в Лондоне и во Франции

 
ru.DELFI.lt
Vilnius skęsta spūstyse
Vilnius skęsta spūstyse
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Нидерландская компания TomTom, специализирующаяся в сфере создания навигационных систем, провела исследование, чтобы выяснить, сколько времени водители проводят в заторах. Вильнюс, по данным этого исследования, находится на 41 месте из 254.

Выводы исследования TomTom: „Вильнюсцы стоят в затора дольше лондонцев и парижан“.

На это отреагировал представитель муниципальной компании Judu Алексей Апанович. По его словам, Исследование не отражает реальную ситуацию и является интерпретацией данных.

В 2024 г. время простоя в заторах по утрам, по сравнению с 2023 г., сократилось на 3,4%, зато во время вечернего пика выросло на 7,3%. Вечером бывает больше поездок, ведь утром люди едут на работу, а после работы ездят по городу.

Водители больше всего времени стоят в заторах по вечерам. По данным за 2024 г., среднее время утреннего пика 75 минут, дневного – 79 минут, а вечернего – 107 минут.

Automobiliai

Система движения в каждом городе уникальна. В разных городах разная инфраструктура общественного транспорта, разные ограничения скорости. Например, Вильнюс нельзя сравнивать с Лондоном, поскольку инфраструктура в этих городах слишком разная. В Лондоне и Париже въезд в центр города ограничен налогами или зонами невысокого уровня загрязнения, поэтому и поток транспорта там другой.

Исследование TomTom рассматривает поездки на расстоянии 10 км, выделяет две зоны: центральную и территорию всего города. Это значит, что исследование основывается на статистике ситуации в центре, в Вильнюсе протяженность центра указана как 10 км.

Важно отметить, что в радиусе 5 км от центра литовской столицы находятся сильно урбанизированные территории. Поэтому данные TomTom необязательно отражают реальную ситуацию.

Vilnius skęsta spūstyse

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