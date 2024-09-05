Эксперт об увольняемых работниках Telia: решение шлет определенные сигналы

„Лето в Литве было спокойное. Результаты промышленности лучше, чем в прошлом году в это время, растут зарплаты. инфляция всего 1%. Сейчас наблюдается спокойный небольшой рост экономики. Посмотрим, что будет осенью. Обычно осенью все возвращаются на работу и начинают действовать.
Не стоит концентрироваться на действиях отдельных компаний. Решение группы Telia шлет определенные сигналы. Было ясно сказано, что хотят больше доходов для инвесторов“, – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас и заметил, что надо вспомнить о том, что некоторые секторы, включая ИТ, в прошлом году росли очень быстро.
„Нормально, когда хочется больше отдачи, а ведь экономика быстро не растет. Тогда начинается оптимизация процессов, снижают ненужные расходы“, – прибавил он.
В среду сообщили, что шведская компания Telia планирует уволить 3000 работников (около 15%). Половина мест будет ликвидирована в Швеции, большая часть остальных – в Эстонии, Финляндии, Литве и Норвегии.
В Литве Telia планирует уволить около 400 человек, около 200 - в компании Telia Lietuva, остальных – в Telia Global Services Lithuania.
Цель таких увольнений - уменьшение расходов и экономия. Согласно подсчетам, все расходы по реструктуризации группы Telia Company во втором квартале 2024 г. составят 123 млн. евро, ежегодно планируют сэкономить по 229 млн. евро.
Компания указала, что сокращение штата - это часть процесса реструктуризации, который позволит платить дивиденды инвесторам.
„Группа намерена децентрализовать большую часть общих отделов и перенести принятие решений в каждую страну“, – сказано в пресс-релизе. Новая структура начнет действовать с декабря.
Гендиректор компании Патрик Хофбауэр сказал, что перемены „не только позволят создать компанию Teliа, в которой решения будут приниматься проще и быстрее, выполнять обязательства, но и помогут расширению бизнеса и генерированию достаточного количества средств, для необходимых инвестиций и выплаты дивидендов"“.
Глава Telia Lietuvа Гедре Каминскайте-Салтерс назвала еще одну причину - развитие ИИ и зарплаты.
„Мы оцифровываем бизнес, отключаем старые системы, пользуемся достижениями ИИ и привлекаем таланты – вот наш путь к созданию лидирующей организации. Однако рост инвестиций и содержание талантов приводит к потребности оптимизации числа рабочих мест: до конца года компания Telia Lietuva планирует отказаться от нескольких сотен работников“, – сказала она.
Кроме того, подчеркивался вопрос зарплат. По ее словам, Литва в Европе быстро поднимается по лестнице повышения зарплат, поэтому в будущем должна будет конкурировать не только ценами на услуги, но и качеством, компетентностью.
Еще одна причина увольнений – прибыльность акций.