Эксперт об упавшем самолете: это первая подобная авиакатастрофа в независимой Литве

„Я думаю, что испанские структуры (в этой стране зарегистрирован самолет) тоже заинтересованы в наискорейшем расследовании. Многое будет зависеть от того, когда найдут черные ящики <...> это первая такая авиакатастрофа за 34 года независимости Литвы“, – сказала Машале.

Она сказала, что только расследование покажет, что случилось на самом деле, но оно займет несколько месяцев.

Второй момент, все разговоры о том, как это случилось - преждевременные. <...> Сегодня с утра мы слышим разные теории, рассуждения, но все это рано“, – оценила специалист версию возможного теракта.

„В первую очередь община хочет принести соболезнования погибшему и пострадавшим во время авиакатастрофы членам экипажа. Хорошая весть - удалось избежать других жертв, мы верим, что экипаж работал профессионально, чтобы уменьшить возможный ущерб.

После того как в публичном пространстве стали говорить о том, что на ВПП самолет могли привести внутренние электронные системы (несмотря на то, что на деле ВПП был в километре от этого места), Машале сказала, что посадкой обычно управляет сам пилот.

„Это не тот процесс, который полностью опирается на систему“, – заметила она.

По сведениям Delfi, первый самолет этот упавший Boeing 737 (EC-MFE) совершил 10 июня 1993 года, тогда это был пассажирский самолет. Значит, самолету было больше 31 года. Сначала он принадлежал австралийской авиакомпании Quantas, позже камбоджийской Wat Phnom Airlines и с 2015 г. стал грузовым самолетом Swift Air.

Машале сказала, что 31 год для самолета - немного.