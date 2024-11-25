Эксперт об упавшем самолете: это первая подобная авиакатастрофа в независимой Литве

„В первую очередь община хочет принести соболезнования погибшему и пострадавшим во время авиакатастрофы членам экипажа. Хорошая весть - удалось избежать других жертв, мы верим, что экипаж работал профессионально, чтобы уменьшить возможный ущерб.
Второй момент, все разговоры о том, как это случилось - преждевременные. <...> Сегодня с утра мы слышим разные теории, рассуждения, но все это рано“, – оценила специалист версию возможного теракта.
Она сказала, что только расследование покажет, что случилось на самом деле, но оно займет несколько месяцев.
„Я думаю, что испанские структуры (в этой стране зарегистрирован самолет) тоже заинтересованы в наискорейшем расследовании. Многое будет зависеть от того, когда найдут черные ящики <...> это первая такая авиакатастрофа за 34 года независимости Литвы“, – сказала Машале.
После того как в публичном пространстве стали говорить о том, что на ВПП самолет могли привести внутренние электронные системы (несмотря на то, что на деле ВПП был в километре от этого места), Машале сказала, что посадкой обычно управляет сам пилот.
„Это не тот процесс, который полностью опирается на систему“, – заметила она.
По сведениям Delfi, первый самолет этот упавший Boeing 737 (EC-MFE) совершил 10 июня 1993 года, тогда это был пассажирский самолет. Значит, самолету было больше 31 года. Сначала он принадлежал австралийской авиакомпании Quantas, позже камбоджийской Wat Phnom Airlines и с 2015 г. стал грузовым самолетом Swift Air.
Машале сказала, что 31 год для самолета - немного.
„В авиации большую часть самолетов эксплуатируют больше 30-40 лет. Самолеты проходят жесткую систему проверок, в присмотра за ними и ремонт вкладывают огромные деньги. <...> Возраст самолета не обязательно является особенным фактором риска. Главное - хороший присмотр.
Конечно, самолет „не юноша“, но его возраст не является чем-то исключительным. Это обычное дело“, – сказала Машале.
Она подчеркнула, что Boeing 737 - одна из самых популярных моделей в мире.
„Boeing доминирует в сфере производства самолетов, поэтому неудивительно, что таких самолетов достаточно много“, – сказала специалист.
По ее словам, „черный ящик“ станет ключом к причине катастрофы, он точно покажет, что случилось перед самым крушением, зафиксированы технические параметры.
„Он записывает все происходящее, все разговоры между членами экипажа. Он помогает идентифицировать возможные причины катастрофы“, – сказала Машале, прибавив, что опросят и членов экипажа.
На вопрос, что она думает о возможном вмешательстве России, которое широко обсуждают, специалист сказала, что еще рано делать выводы, поэтому от подобных заявлений стоит воздержаться.