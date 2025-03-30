Эксперимент Delfi: взвесили и проверили, точно ли творог весит столько, сколько указано на упаковке

Delfi уже писал провел эксперимент с пачками сливочного масла. Тогда выяснилось, что сливочное масло весит на 4–7 г больше, чем указано на упаковке. Метрологическая инспекция объяснила, что такая ситуация могла сложится из-за того, что продукты взвешивали в упаковках. Кроме того, надо обратить внимание на допустимую в законе погрешность.
Портал на этот раз взвешивал творог в упаковке и без нее.
Творог Žemaitijos 9% жирности массой 982 г в упаковке весил 992 г, без нее – 983 г. Цена 6,57 евро, стоимость килограмма - 6,69 евро.
Творог Well Done 9% жирности весил – 500 г (указано на упаковке). В упаковке вес был 617 г, без нее 499 г. Цена – 3,99 евро.
250 г творога 9% Dvaro с упаковкой весили 268 г, без нее 257 г. Цена – 3,29 евро.
200 г 9% творога ъRokiškio naminė в упаковке весили 211 г, без 202 г. Цена - 2,15 евро.
250 г 8% творога Farm Milk в упаковке весила 261 г., без упаковки – 261 г. Цена - 1,09 евро.