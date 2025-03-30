Эксперимент Delfi: взвесили и проверили, точно ли творог весит столько, сколько указано на упаковке

Delfi уже писал провел эксперимент с пачками сливочного масла. Тогда выяснилось, что сливочное масло весит на 4–7 г больше, чем указано на упаковке. Метрологическая инспекция объяснила, что такая ситуация могла сложится из-за того, что продукты взвешивали в упаковках. Кроме того, надо обратить внимание на допустимую в законе погрешность.

Портал на этот раз взвешивал творог в упаковке и без нее.

Результаты эксперимента Delfi. Сколько весит пачка творога? 982 г Žemaitijos в упаковке 992 г, без упаковки – 983 г.

500 г творог Well Done в упаковке 617 г, без упаковки – 499 г.

250 г творог Dvaro в упаковке 268 г, без упаковки – 257 г.

200 г Rokiškio naminė в упаковке 211 г, без упаковки – 202 г.

250 г Farm Milk в упаковке 261 г, без упаковки – 251 г.

Творог Žemaitijos 9% жирности массой 982 г в упаковке весил 992 г, без нее – 983 г. Цена 6,57 евро, стоимость килограмма - 6,69 евро.

Творог Well Done 9% жирности весил – 500 г (указано на упаковке). В упаковке вес был 617 г, без нее 499 г. Цена – 3,99 евро.