2025.03.30 07:00

Эксперимент Delfi: взвесили и проверили, точно ли творог весит столько, сколько указано на упаковке

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
„Delfi“ eksperimentas. Patikrinome, kiek sveria varškės pakelis
„Delfi“ eksperimentas. Patikrinome, kiek sveria varškės pakelis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Delfi продолжает эксперимент. На этот раз проверяет сколько весит творог. Его взвешивали в упаковке и без нее.

Delfi уже писал провел эксперимент с пачками сливочного масла. Тогда выяснилось, что сливочное масло весит на 4–7 г больше, чем указано на упаковке. Метрологическая инспекция объяснила, что такая ситуация могла сложится из-за того, что продукты взвешивали в упаковках. Кроме того, надо обратить внимание на допустимую в законе погрешность.

Портал на этот раз взвешивал творог в упаковке и без нее.

Результаты эксперимента Delfi. Сколько весит пачка творога?

  • 982 г Žemaitijos в упаковке 992 г, без упаковки – 983 г.

  • 500 г творог Well Done в упаковке 617 г, без упаковки – 499 г.

  • 250 г творог Dvaro в упаковке 268 г, без упаковки – 257 г.

  • 200 г Rokiškio naminė в упаковке 211 г, без упаковки – 202 г.

  • 250 г Farm Milk в упаковке 261 г, без упаковки – 251 г.

Творог Žemaitijos 9% жирности массой 982 г в упаковке весил 992 г, без нее – 983 г. Цена 6,57 евро, стоимость килограмма - 6,69 евро.

Творог Well Done 9% жирности весил – 500 г (указано на упаковке). В упаковке вес был 617 г, без нее 499 г. Цена – 3,99 евро.

250 г творога 9% Dvaro с упаковкой весили 268 г, без нее 257 г. Цена – 3,29 евро.

200 г 9% творога ъRokiškio naminė в упаковке весили 211 г, без 202 г. Цена - 2,15 евро.

250 г 8% творога Farm Milk в упаковке весила 261 г., без упаковки – 261 г. Цена - 1,09 евро.

„Delfi“ eksperimentas. Patikrinome, kiek sveria varškės pakelis

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