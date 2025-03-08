2025.03.08 15:52

Эксперимент Delfi: сколько весит упаковка сливочного масла

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Sviesto svorio matavimas
Sviesto svorio matavimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Покупатели предполагают, что пачка сливочного масла весит не столько, сколько указано на упаковке. Портал Delfi решил провести эксперимент. Взвешивали упаковки со сливочным маслом, на которых указан вес: 170 г, 180 г и 200 г. Исследовали сливочное масло 8 брендов, которое купили в разных магазинах столицы.

Взвешивали холодное масло из холодильника вместе с упаковкой.

В ходе эксперимента выяснилось, что в основном масло весит больше, чем указано на упаковке.

„Delfi“ eksperimento metu išsiaiškinta, kiek sveria skirtingų prekių ženklų sviestas:

  • 200 g „Žemaitijos“ sviestas – 205 g;

  • 200 g „Dvaro“ sviestas – 205 g;

  • 200 g „Rokiškio“ saldžios grietinėlės sviestas – 206 g;

  • 200 g „Saulės pievos“ – 204 g;

  • 180 g „Rokiškio naminis“ sviestas – 185 g;

  • 180 g „Pilos“ – 187 g;

  • 180 g „Auga“ – 184 g;

  • 170 g „Well Done“ – 174 g;

  • 170 g „Sviestas“ – 174 g.

В ходе эксперимента взвесили 4 упаковки, на которых был указан вес 200 г. Упаковка сливочного масла Žemaitijos весила 205 г; Dvaro – 205 г; Rokiškio – 206 г; Saulės pievos – 204 г.

Три упаковки должны были весить по 180 г. В результате Rokiškio naminis весила 185 г; Pilos – 187 г; Auga – 184 г.

Взвесили и две упаковки по 170 г: Well Done – 174 г; Sviestas – 174 г.

Вес упаковок порадовал, а вот цены - не очень. Сливочное масло, за исключением Pilos (1,5 евро), стоило больше 2 евро, а некоторое почти 3 евро.

Sviesto svorio matavimas

Сливочное масло Žemaitijos стоило 2,99 евро, Dvaro – 2,99 евро, Rokiškio – 2,79 евро, Saulės pievos – 2,49 евро, Rokiškio naminis – 2,69 евро, Auga – 2,95 евро, Well Done – 2,29 евро, Pilos – 2,29 евро; Sviestas – 1,55 евро.

В начале февраля портал Pricer.lt делился письмом читателя, который писал: „Здравствуйте, упаковка сливочного масла 200 г, плачу за 200 г, а получаю меньше. Я взвешивал, весы нормальные“.

По данным читателя, упаковка одного масла весила 204 г, а другого – 183 г.

Представители Pricer.lt предложили автору письма обратиться в Государственную службу по защите прав потребителей или в Метрологическую службу.

„Мы даем один совет - время от времени взвешивайте товары на весах в магазине, которые прошли метрологическую проверку“, – сказали представители службы.

Sviesto svorio matavimas

Глава Литовской метрологической инспекции Вайдас Грицюс сказал Delfi, что на расфасованном товаре указан вес без упаковки.

Поскольку Delfi взвешивал сливочное масло в упаковке, вес был больше указанного.

Sviesto svorio matavimas

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