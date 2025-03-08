Эксперимент Delfi: сколько весит упаковка сливочного масла

Взвешивали холодное масло из холодильника вместе с упаковкой.
В ходе эксперимента выяснилось, что в основном масло весит больше, чем указано на упаковке.
В ходе эксперимента взвесили 4 упаковки, на которых был указан вес 200 г. Упаковка сливочного масла Žemaitijos весила 205 г; Dvaro – 205 г; Rokiškio – 206 г; Saulės pievos – 204 г.
Три упаковки должны были весить по 180 г. В результате Rokiškio naminis весила 185 г; Pilos – 187 г; Auga – 184 г.
Взвесили и две упаковки по 170 г: Well Done – 174 г; Sviestas – 174 г.
Вес упаковок порадовал, а вот цены - не очень. Сливочное масло, за исключением Pilos (1,5 евро), стоило больше 2 евро, а некоторое почти 3 евро.
Сливочное масло Žemaitijos стоило 2,99 евро, Dvaro – 2,99 евро, Rokiškio – 2,79 евро, Saulės pievos – 2,49 евро, Rokiškio naminis – 2,69 евро, Auga – 2,95 евро, Well Done – 2,29 евро, Pilos – 2,29 евро; Sviestas – 1,55 евро.
В начале февраля портал Pricer.lt делился письмом читателя, который писал: „Здравствуйте, упаковка сливочного масла 200 г, плачу за 200 г, а получаю меньше. Я взвешивал, весы нормальные“.
По данным читателя, упаковка одного масла весила 204 г, а другого – 183 г.
Представители Pricer.lt предложили автору письма обратиться в Государственную службу по защите прав потребителей или в Метрологическую службу.
„Мы даем один совет - время от времени взвешивайте товары на весах в магазине, которые прошли метрологическую проверку“, – сказали представители службы.
Глава Литовской метрологической инспекции Вайдас Грицюс сказал Delfi, что на расфасованном товаре указан вес без упаковки.
Поскольку Delfi взвешивал сливочное масло в упаковке, вес был больше указанного.