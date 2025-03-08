Эксперимент Delfi: сколько весит упаковка сливочного масла

Взвешивали холодное масло из холодильника вместе с упаковкой.

В ходе эксперимента выяснилось, что в основном масло весит больше, чем указано на упаковке.

„Delfi“ eksperimento metu išsiaiškinta, kiek sveria skirtingų prekių ženklų sviestas: 200 g „Žemaitijos“ sviestas – 205 g ;

200 g „Dvaro“ sviestas – 205 g ;

200 g „Rokiškio“ saldžios grietinėlės sviestas – 206 g ;

200 g „Saulės pievos“ – 204 g ;

180 g „Rokiškio naminis“ sviestas – 185 g ;

180 g „Pilos“ – 187 g ;

180 g „Auga“ – 184 g ;

170 g „Well Done“ – 174 g ;

170 g „Sviestas“ – 174 g.

В ходе эксперимента взвесили 4 упаковки, на которых был указан вес 200 г. Упаковка сливочного масла Žemaitijos весила 205 г; Dvaro – 205 г; Rokiškio – 206 г; Saulės pievos – 204 г.

Три упаковки должны были весить по 180 г. В результате Rokiškio naminis весила 185 г; Pilos – 187 г; Auga – 184 г.

Взвесили и две упаковки по 170 г: Well Done – 174 г; Sviestas – 174 г.

Вес упаковок порадовал, а вот цены - не очень. Сливочное масло, за исключением Pilos (1,5 евро), стоило больше 2 евро, а некоторое почти 3 евро.