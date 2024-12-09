Экономист: желание властей следить за ценами - это очередной слой бюрократии

„Потому что что будешь делать с этой информацией (о составе цен на продовольственные товары – ELTA) и какие стимулы у бюрократа вмешиваться в ценообразование на отдельные продукты. Оно меняется практически каждый день. Потому что у нас есть скидки, акции, идентичные товары. Молоко, например, является базовым товаром, но цены на него могут варьироваться в несколько раз. И люди покупают это более дорогое молоко. Так как же вы урегулируете эти вещи?“ – рассказал Ж. Маурицас в понедельник в эфире Žinių radijas.