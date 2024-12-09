Экономист: желание властей следить за ценами - это очередной слой бюрократии

„Потому что что будешь делать с этой информацией (о составе цен на продовольственные товары – ELTA) и какие стимулы у бюрократа вмешиваться в ценообразование на отдельные продукты. Оно меняется практически каждый день. Потому что у нас есть скидки, акции, идентичные товары. Молоко, например, является базовым товаром, но цены на него могут варьироваться в несколько раз. И люди покупают это более дорогое молоко. Так как же вы урегулируете эти вещи?“ – рассказал Ж. Маурицас в понедельник в эфире Žinių radijas.
„Здесь жизнь в предвыборном настроении. В действительности это будет очередной слой бюрократии, хотя в программе обещано его сокращение“, – заявил он.
Экономист подчеркнул, что ведомства уже собрали много информации о составляющих конечных цен на продовольственные товары.
„Есть подготовленная министерством сельского хозяйства очень подробная информация, и там изложены все составляющие. Например, есть разбивка состава цен на молоко в зависимости от того, сколько уходит продавцу, переработчику и торговцу. Очень много информации собрано как ведомствами, так и частными инициативами“, – прокомментировал он.
В одном из пунктов Правительственной программы Гинтаутаса Палуцкаса предусмотрено, что новое правительство будет контролировать и, при необходимости, регулировать цены на продовольственные товары. Ожидается, что для обеспечения добросовестного поведения торговых сетей с покупателями будет осуществляться мониторинг наценок на товары, и в случае выявления необоснованных цен будут применяться механизмы регулирования.
Также с этой целью в начале декабря фракция демократов „Во имя Литвы“ внесла в Сейм инициативу по систематическому мониторингу цен на товары и услуги первой необходимости. В данных поправках к Закону о защите прав потребителей предлагается возложить на Центр стратегического анализа при Правительстве (STRATA) обязанность по регулярному анализу динамики цен на базовые продукты питания, товары и услуги.