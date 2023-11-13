Экономист: возможно, из-за снижения роста розничной торговли в Литве придется пересмотреть бюджет на 2024 год

"В октябре этого года, впервые после очень длительного перерыва, номинальный рост розничной торговли по сравнению с прошлым годом оказался нулевым. Это означает, что с роста в 22 проц. мы опустились до 0 проц. А в бюджете, между тем, планируется 11-процентный рост. Поэтому существует большая вероятность того, что бюджет придется пересмотреть", – сказал Ж. Маурицас в понедельник Žinių radijas.
"Давление на бюджет будет высоким. И самое время немного снизить ожидания. Потому что сейчас они – будто ничего не произошло", – подчеркнул он.
По мнению экономиста, не будет возможности компенсировать возможный дефицит за счет заимствований, поскольку запланированный дефицит уже достигает 2,9 проц.
Ж. Маурицас напомнил, что значительная доля государственного бюджета Литвы состоит из налога на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемого бизнесом. Поэтому, по его словам, резкое увеличение государственного бюджета в 2020-2023 гг. является результатом увеличения доходов розничной торговли вследствие инфляционных факторов.
"Очень быстро привыкаешь к стремительно растущим поступлениям в бюджет. Потому что на самом деле до 2020 года они росли довольно скромно. Но потом из-за инфляции начался колоссальный рост, например, в то время рост розничной торговли номинально составлял 20 проц., в 2022 году – 22 проц. А основным источником поступлений в бюджет Литвы является НДС", – пояснил он.
В представленном правительством проекте бюджета на 2024 г. предусмотрено, что доходы государства в следующем году достигнут 17,01 млрд евро, а расходы – 20,5 млрд евро. По сравнению с 2023 г., ожидается рост доходов бюджета на 1,46 млрд евро (на 9,4 проц.), а расходов – почти на 1,5 млрд евро (на 7,9 проц.).
Задолженность госсектора в 2024 году составит 39,8 проц. (без учета влияния баланса и накопления ЕС – 38,9 проц.), дефицит – 2,9 проц. (без временных мер – 2,5 проц.). В 2025 г., как ожидается, задолженность достигнет 43,1 проц., а дефицит – 2,5 проц.
В следующем году вновь будут применяться Маастрихтские критерии, поэтому дефицит бюджета стран ЕС, включая Литву, не должен будет превышать 3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП), а задолженности не должна будет превышать 60 проц. ВВП.