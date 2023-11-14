Экономист: в Литве ожидается снижение роста зарплат в 2024 году

По его словам, в следующем году зарплаты могут вырасти на 7-8%.
"В следующем году одним из больших сюрпризов, ожидающих работников, неизбежно станет значительное или гораздо более существенное, чем ожидалось, снижение роста заработной платы", - сказал Ж. Маурицас.
"Мы прогнозировали 7-8%. Это в любом случае меньше 10%", - сказал он.
Для сравнения: Минфин в своем экономическом сценарии на 2024 год прогнозирует, что среднемесячная брутто-зарплата вырастет на 6,5%, а в этом году ожидается рост на 12,1%.
Экономист отмечает, что повышение будет определяться "очень быстро по инерции" повышаемой зарплатой бюджетников.
"Для частного сектора этот рост, вероятно, будет ниже", - сказал аналитик.
"Это определенный сигнал о том, что нам не следует иметь слишком оптимистичных ожиданий, поскольку период двузначного роста заработной платы почти закончился", - сказал Ж. Маурицас.
По его оценке, в Литве начался "период низкой инфляции", и вполне вероятно, что в некоторые месяцы 2024 года возможна и дефляция. По мнению экономиста, по мере снижения темпов инфляции компании будут медленнее повышать зарплаты.
"Предприятия, видя, что цены больше не растут, и не имея возможности перенести эти цены на конечных потребителей, конечно, не будут столь щедры на повышение заработной платы в следующем году", - отметил Ж. Маурицас.