Экономист: в этом году покупательная способность литовцев значительно выросла

В передаче на Delfi Маурицас сказал, что в 2024 г. общий рост зарплат остался двузначным, однако в частном секторе дела обстояли сложнее.

Там, по его словам, зарплаты выросли на 9%, а в лидировавших прежде секторах - ИТ и финансов - рост был еще меньше – 7-8%.

„В государственном секторе зарплаты в этом году выросли больше – на 14%, поэтому общий показатель у нас двузначный“, – заметил экономист.

Он прибавил, что покупательная способность у жителей в этом году выросла больше, чем снизилась в 2022 г., когда наблюдалась большая инфляция.