Экономист: в этом году покупательная способность литовцев значительно выросла

В передаче на Delfi Маурицас сказал, что в 2024 г. общий рост зарплат остался двузначным, однако в частном секторе дела обстояли сложнее.
Там, по его словам, зарплаты выросли на 9%, а в лидировавших прежде секторах - ИТ и финансов - рост был еще меньше – 7-8%.
„В государственном секторе зарплаты в этом году выросли больше – на 14%, поэтому общий показатель у нас двузначный“, – заметил экономист.
Он прибавил, что покупательная способность у жителей в этом году выросла больше, чем снизилась в 2022 г., когда наблюдалась большая инфляция.
„Всего за год мы компенсировали потерю покупательной способности и в основном потому, что инфляция в Литве самая низкая в еврозоне. Возможно, в этом году она будет ниже 1%.
Это значит, что инфляция низкая, а рост зарплат двузначный, поэтому рост покупательной способности составляет 9% или чуть больше“, – подсчитал Маурицас.