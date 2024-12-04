2024.12.04 15:36

Экономист: в этом году покупательная способность литовцев значительно выросла

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подсчитал, что в 2024 году покупательная способность жителей Литвы улучшилась. По его словам, разница между ростом зарплат и цен в этом году составляет около 9%.

В передаче на Delfi Маурицас сказал, что в 2024 г. общий рост зарплат остался двузначным, однако в частном секторе дела обстояли сложнее.

Там, по его словам, зарплаты выросли на 9%, а в лидировавших прежде секторах - ИТ и финансов - рост был еще меньше – 7-8%.

„В государственном секторе зарплаты в этом году выросли больше – на 14%, поэтому общий показатель у нас двузначный“, – заметил экономист.

Žygimantas Mauricas

Он прибавил, что покупательная способность у жителей в этом году выросла больше, чем снизилась в 2022 г., когда наблюдалась большая инфляция.

„Всего за год мы компенсировали потерю покупательной способности и в основном потому, что инфляция в Литве самая низкая в еврозоне. Возможно, в этом году она будет ниже 1%.

Это значит, что инфляция низкая, а рост зарплат двузначный, поэтому рост покупательной способности составляет 9% или чуть больше“, – подсчитал Маурицас.

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