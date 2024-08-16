Экономист: снизившееся желание литовцев делать покупки в Польше обусловлено улучшением финансовых перспектив и укреплением злотого

Экономист подчеркнул, что данные Citadele о снижении основаны исключительно на карточных платежах, и банк не может оценить, заметны ли изменения и среди наличных расчетов в Польше.

„Также сказалось и укрепление курса злотого. Поэтому, с одной стороны, мы имеем восстановление покупательной способности населения, а с другой – укрепление злотого по отношению к евро“, – добавил он.

„Я думаю, что значительное влияние оказал тот факт, что по сравнению с прошлым годом ожидания и покупательная способность литовских потребителей значительно возросли. Например, в июне мнение жителей Литвы о финансовых перспективах было лучшим с весны 2007 г. Соответственно, мы видим, что желание населения тратить деньги растет. Однако, похоже, это делается уже не в Польше“, – сказал в пятницу А. Изгородин в эфире радиостанции LRT.

По словам А. Изгородина, большинство жителей Литвы в Польше покупают продукты питания. Между тем, глава Пунской волости Витаутас Лишкаускас заметил, что литовцы приезжают и за одеждой, а иногда даже за мебелью.

„У нас нет точных данных о том, что покупают люди, однако несложно догадаться, что именно. В основном преобладают продукты питания. Ведь не секрет, что жители Литвы покупают в Польше как скоропортящиеся продукты питания, так и продукты длительного хранения. Особенно это было заметно как в 2022 г., так и в 2023 г., когда у нас был инфляционный шок и падение покупательной способности“, – прокомментировал А. Изгородин.