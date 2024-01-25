Экономист: рост зарплат в Литве будет в несколько раз опережать рост цен

В конце прошлого года Swedbank прогнозировал, что ВВП в стране вырастет до 1,2%.

"Мы видим множество признаков улучшения экономических тенденций. Не по всему миру, но на важных для нас рынках и в Литве", – сказал Н. Мачюлис на пресс-конференции.

"Реальные зарплаты в конце прошлого года поставили новый рекорд – жители восстановили покупательную способность, утраченную во время скачка инфляции. Этот процесс продолжится и в этом году, рост заработной платы будет в несколько раз опережать рост цен", – отметил он.

По оценкам экономистов Swedbank, в прошлом году экономике Литвы удалось избежать экономического спада благодаря стремительному росту бизнеса и, в частности, росту государственных инвестиций, а также незначительному восстановлению потребления населения в конце года.