Экономист: рост ЕС из-за пошлин США сократится на 1%, Литва ощутит последствия косвенно

„Что касается Литвы, то прямых торговых связей относительно немного. Основное экономическое влияние на Литву будет оказано не напрямую, а через других наших торговых партнеров. Таможенные пошлины могут оказать более сильное влияние на Скандинавию, которая больше зависит от рынков США, Германию и другие страны. Изменения в торговле здесь окажут наибольшее влияние на Литву“, - пояснил экономист Swedbank Шимкус.
По мнению эксперта, президент США ввел неожиданно высокие пошлины, и это негативно скажется на экономическом росте ЕС, прогнозы которого и так были не слишком оптимистичными.
„Влияние на весь ЕС, конечно, будет негативным. Были объявлены немного более высокие пошлины, чем ожидалось. Первоначальная оценка была таковой, что пошлины в среднем составят около 10%, но мы видим, что Трамп поставил достаточно высокую цель и попал в верхнюю часть прогнозного диапазона аналитиков“, - подчеркнул Шимкус.
„По оценкам, тарифы могут снизить рост ЕС примерно на 1%, но это может иметь довольно серьезные последствия, учитывая, что ЕС и еврозона тяжело оправляются от различных экономических потрясений, и высокий рост не ожидался, поэтому новости действительно удручающие“, - добавил он.
По данным Всемирного банка, в 2020 году в ЕС наблюдалось самое большое падение экономического роста, вызванное пандемией коронавируса: валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 5,6%. Правда, вторжение России в Украину еще больше затормозило рост, и за последние два года ВВП вырос всего на 1,6%.
Правда, по словам Шимкуса, у государств есть средства для борьбы с негативными последствиями пошлин, и они уже их используют.
„Повышенные пошлины в некоторой степени компенсируются объявленными Германией планами обороны и крупными инвестициями, а также смягчением фискальных правил ЕС. Таким образом, существуют меры по компенсации этого негативного эффекта, но придется перестраивать определенные экспортные секторы – больше всего страдают автомобильная промышленность, фармацевтика, сталелитейная и алюминиевая промышленность, в то время как другие секторы могут оказаться в выигрыше“, - сказал экономист.
„Сейчас сложно оценить окончательное воздействие, потому что мы видим, что тарифы применяются ко всему миру, поэтому сложно сказать, как будут перераспределяться торговые потоки. Могут быть разные непредвиденные последствия и странные изменения в цепочках поставок, но пока об этом нельзя говорить с уверенностью“, - резюмировал Шимкус.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении пошлин в размере 34% на импорт из Китая и 20% на импорт из ЕС – двух основных торговых партнеров США.
Лидер страны заявил, что первоначально на импорт из многих других стран будет наложен 10% тариф, но некоторые страны столкнутся с гораздо более жесткими пошлинами, включая 24% пошлины для Японии и 26% для Индии.