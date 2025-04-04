Экономист: рост ЕС из-за пошлин США сократится на 1%, Литва ощутит последствия косвенно

„Что касается Литвы, то прямых торговых связей относительно немного. Основное экономическое влияние на Литву будет оказано не напрямую, а через других наших торговых партнеров. Таможенные пошлины могут оказать более сильное влияние на Скандинавию, которая больше зависит от рынков США, Германию и другие страны. Изменения в торговле здесь окажут наибольшее влияние на Литву“, - пояснил экономист Swedbank Шимкус.

По мнению эксперта, президент США ввел неожиданно высокие пошлины, и это негативно скажется на экономическом росте ЕС, прогнозы которого и так были не слишком оптимистичными.