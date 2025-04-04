2025.04.04 07:00

Экономист: рост ЕС из-за пошлин США сократится на 1%, Литва ощутит последствия косвенно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vytenis Šimkus
Vytenis Šimkus
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Delfi

После того как президент США Дональд Трамп объявил о новом тарифном пакете, экономист Витянис Шимкус прогнозирует, что экономический рост Европейского союза (ЕС) снизится на один процент, и Литва влияние этого решения ощутит косвенно.

„Что касается Литвы, то прямых торговых связей относительно немного. Основное экономическое влияние на Литву будет оказано не напрямую, а через других наших торговых партнеров. Таможенные пошлины могут оказать более сильное влияние на Скандинавию, которая больше зависит от рынков США, Германию и другие страны. Изменения в торговле здесь окажут наибольшее влияние на Литву“, - пояснил экономист Swedbank Шимкус.

По мнению эксперта, президент США ввел неожиданно высокие пошлины, и это негативно скажется на экономическом росте ЕС, прогнозы которого и так были не слишком оптимистичными.

„Влияние на весь ЕС, конечно, будет негативным. Были объявлены немного более высокие пошлины, чем ожидалось. Первоначальная оценка была таковой, что пошлины в среднем составят около 10%, но мы видим, что Трамп поставил достаточно высокую цель и попал в верхнюю часть прогнозного диапазона аналитиков“, - подчеркнул Шимкус.

„По оценкам, тарифы могут снизить рост ЕС примерно на 1%, но это может иметь довольно серьезные последствия, учитывая, что ЕС и еврозона тяжело оправляются от различных экономических потрясений, и высокий рост не ожидался, поэтому новости действительно удручающие“, - добавил он.

По данным Всемирного банка, в 2020 году в ЕС наблюдалось самое большое падение экономического роста, вызванное пандемией коронавируса: валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 5,6%. Правда, вторжение России в Украину еще больше затормозило рост, и за последние два года ВВП вырос всего на 1,6%.

Правда, по словам Шимкуса, у государств есть средства для борьбы с негативными последствиями пошлин, и они уже их используют.

„Повышенные пошлины в некоторой степени компенсируются объявленными Германией планами обороны и крупными инвестициями, а также смягчением фискальных правил ЕС. Таким образом, существуют меры по компенсации этого негативного эффекта, но придется перестраивать определенные экспортные секторы – больше всего страдают автомобильная промышленность, фармацевтика, сталелитейная и алюминиевая промышленность, в то время как другие секторы могут оказаться в выигрыше“, - сказал экономист.

„Сейчас сложно оценить окончательное воздействие, потому что мы видим, что тарифы применяются ко всему миру, поэтому сложно сказать, как будут перераспределяться торговые потоки. Могут быть разные непредвиденные последствия и странные изменения в цепочках поставок, но пока об этом нельзя говорить с уверенностью“, - резюмировал Шимкус.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении пошлин в размере 34% на импорт из Китая и 20% на импорт из ЕС – двух основных торговых партнеров США.

Лидер страны заявил, что первоначально на импорт из многих других стран будет наложен 10% тариф, но некоторые страны столкнутся с гораздо более жесткими пошлинами, включая 24% пошлины для Японии и 26% для Индии.

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