Экономист призывает задуматься: хватит ли оптимизма, чтобы пережить зиму и дорогую весну

По словам Рояки, из нынешних показателей видно, что речь идет не только об экономической стагнации стран.

"Мы де-факто говорим и о технической рецессии, это когда экономика не растет, а большие страны, такие, как Германия, Испания, Франция сталкиваются со значительным замедлением экономики. Это значит, что и ожидания бизнеса, и ожидания жителей ухудшаются. Появляется большая волна банкротств и этого, конечно, можно ждать после ковида, поскольку долгое время не активизировали начало процесса банкротств", – сказала она.

Собеседница пояснила, что это значит для Литвы.

"Поскольку Литва торгует с другими странами, у нее есть тесные связи с Германией, в целом с ЕС и Скандинавскими странами, которые, к сожалению, тоже сейчас не блещут экономическими показателями, это значит, что и наш бизнес может столкнуться с долгосрочными проблемами", – сказала Рояка.

По ее словам, сейчас фиксируется примерно на 40% больше банкротств, чем несколькими годами ранее.