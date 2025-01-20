Экономист предупреждает о рисках увеличения оборонного бюджета до 6% ВВП

„Совершенно неясно, потому что об этом не говорят. В целом о доходной части в Литве мало говорят, однако аппетиты растут как из-за необходимости повышения национальной обороны, так и из-за раздачи больших обещаний в других областях. И это уже вызывает некоторую обеспокоенность, потому что может быть так, что если не будет такого быстрого экономического роста или снижения инфляции, то эти дефициты могут быть большими“, – сказал Ж. Маурицас в понедельник в эфире Žinių radijas.
По мнению экономиста, в Европе уже есть примеры, когда страны со значительными тратами или существенно увеличившие свой дефицит сталкиваются с огромные затратами на обслуживание долга или больше не способны повышать социальные выплаты.
„Рост затрат вынуждает их тратить все больше и больше на обслуживание долга. Не будем забывать, что эти затраты зависят от размера долга и процентных ставок. Чем больше размер, тем выше процентная ставка“, — пояснил экономист.
„Это может запустить очень негативный маховик. Потому что финансирование долга может расти такими же темпами, как и обороны. И тогда нам придется выделять средства именно на обслуживание долга. Французы заварили такую кашу, что они платят более высокие процентные ставки, чем Греция. А Румыния столько натворила и растратила, что дефицит достиг 8 проц. ВВП, поэтому пришлось заморозить повышение пенсий и т. д. Мне бы очень не хотелось, чтобы Литва после нескольких лет трат дошла бы то такого уровня“, – прокомментировал он.
Возможности для привлечения дополнительных средств еще есть
Ж. Маурицас надеется, что весной Сейму будут представлены решения о том, где взять больше средств на финансирование этих нужд. По его словам, необходимые средства можно было бы получить за счет расширенного применения действующего налога на недвижимость (НН), пересмотра акцизов на загрязнение окружающей среды и отмены некоторых льгот, особенно налога на добавленную стоимость (НДС).
„В Литве налог на недвижимость (...) я бы назвал этот нынешний больше инфраструктурным налогом. Сейчас многоквартирные дома платят определенную сумму на покрытие своих нужд. То же самое можно сделать и с коммунальными платежами. И сказать, что за счет собранных налоговых денег будет приводиться в порядок ваша среда. И люди охотнее будут платить“, – сказал Ж. Маурицас.
„По крайней мере на первых порах надо отменить льготы, а не вводить новые, где кажется, что правящие не понимают, что они пытаются сделать. (...) Льгота по НДС на центральное отопление расширена. Но цена на отопление идентична цене 2012 года. (...) Прошло 13 лет, тогда доходы были наполовину ниже“, – заявил экономист.
В пятницу президент Гитанас Науседа сообщил, что Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в пятницу, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава страны Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.