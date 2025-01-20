Экономист предупреждает о рисках увеличения оборонного бюджета до 6% ВВП

„Совершенно неясно, потому что об этом не говорят. В целом о доходной части в Литве мало говорят, однако аппетиты растут как из-за необходимости повышения национальной обороны, так и из-за раздачи больших обещаний в других областях. И это уже вызывает некоторую обеспокоенность, потому что может быть так, что если не будет такого быстрого экономического роста или снижения инфляции, то эти дефициты могут быть большими“, – сказал Ж. Маурицас в понедельник в эфире Žinių radijas.