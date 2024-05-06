Экономист: повышение налога на прибыль для финансирования обороны – не лучший вариант

"Наша бюрократическая структура управления бизнесом немного раздута. Всемирный экономический форум также отмечает это бремя. Давайте сократим количество учреждений, аппарат контроля, упростим налоговую систему. Из этих сэкономленных средств мы сможем финансировать оборону", - пояснил экономист.

По мнению экономиста, деньги на нужды обороны можно найти за счет сокращения расходов и бюрократической волокиты. По его мнению, такие решения также привлекут больше местных и иностранных инвестиций.

"Наши политики мало думают об инвестиционном климате, и речь идет не только о Правительстве, следует говорить обо всей политической элите", - добавил он.

"Средства на оборону действительно нужно увеличивать, но в настоящий момент, когда инвестиционный климат ухудшается, повышать налог на прибыль, вряд ли, лучший вариант", - в понедельник Žinių radijas сказал Р. Рудзкис.

"Мы находимся в Европейском союзе, поэтому мы не будем предпринимать радикальные шаги, но, если мы выделимся в хорошем смысле, мы будем стимулировать расширение как иностранных, так и местных инвесторов", - сказал.

В середине апреля премьер-министр Ингрида Шимоните организовала встречу политических партий и представителей бизнеса по поводу увеличения финансирования обороны Литвы.

После этого премьер сообщила, что предлагается создать специальный фонд, который будет аккумулировать средства на нужды, связанные с дополнительным финансированием обороны.

Также, по словам И. Шимоните, политики, представители бизнеса и неправительственные организации склонны договориться о дополнительном финансировании обороны путем повышения налога на прибыль и НДС на 1 проц. каждый.