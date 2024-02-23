Экономист: очень возможно, что налоги будут увеличены

"Людей, которые чувствуют кризис, в Литве немного, поскольку уровень безработицы очень низкий, занятость высокая. Кроме того, у нас год выборов и хотя аппетит возрос, но вопрос повышения - не главный вопрос, главное - когда, за чем, как и на сколько", – сказал Маурицас.

"Люди об этом не задумываются, но вероятность повышения налогов велика. В следующем году ожидания могут ухудшиться", – заметил он.

Однако Маурицас заверил, что 2024 г. год "света в конце туннеля", а в конце весны или летом возможно снизится процентная ставка.

"Это год света в конце туннеля, поскольку многие ожидания связаны со снижением процентной ставки. Надеются, что они снизятся весной, сейчас говорят о конце весны, лете. Также надеются на оживление экономики", – сказал экономист.