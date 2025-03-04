Экономист объяснила, почему пошлины вряд ли оправдают ожидания Трампа

„Если есть торговые ограничения – валюта укрепляется. Когда валюта укрепляется, амортизируется часть потребности в тарифах. Самим США становится все труднее экспортировать, а конкурентоспособность импорта – возрастает“, – сказала И. Гените-Пикчене во вторник в эфире радиостанции LRT.
Как сообщил The Economist в ноябре 2024 года, сильный доллар обычно приводит к повышению цен на экспорт из США, тем самым увеличивая внешнеторговый дефицит. Также, по мнению издания, сильный доллар означает, что пострадают доходы действующих в США компаний от зарубежных рынков.
Кроме того, И. Гените-Пикчене пояснила, что, ограничивая торговлю, США создадут товарный дефицит, что приведет к росту инфляции. А растущая инфляция, по ее словам, заставит Федеральную резервную систему США поднять процентные ставки.
„Еще один важный момент заключается в том, что торговые войны обычно приводят к значительным внешнеторговым дисбалансам, формируются локальные дефициты и излишки товаров. (...) Когда в США возникнет дефицит, это плеснет масла в инфляционные тенденции. И это подтолкнет федеральную систему к повышению базовых процентных ставок“, – прокомментировала экономист.
Она также напомнила, что доллар является резервной валютой, используемой другими странами для покрытия своих национальных валют или для осуществления международных расчетов. По мнению экономиста, именно это и создает внешнеторговый дефицит США.
„У США есть резервная валюта — доллар. Страны, у которых есть резервная валюта, они запрограммированы на внешнеторговый дефицит“, – сказала она.
Во вторник вступили в силу 25 проц. пошлины США для Канады и Мексики.
По мнению администрации Д. Трампа, тарифы являются наилучшим способом стимулирования производства в США и привлечения иностранные инвестиции. Министр торговли Говард Лютник объявил, что тайваньский производитель микросхем TSMC увеличит свои инвестиции в США в связи с возможными 25 проц. таможенными пошлинами. Компания объявила о планах инвестировать 100 млрд долларов США в заводы в США.
В феврале Д. Трамп ввел 10 проц. пошлину на импорт товаров из Китая. По состоянию на вторник этот показатель увеличился до 20 процентов.