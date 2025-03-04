Экономист объяснила, почему пошлины вряд ли оправдают ожидания Трампа

Кроме того, И. Гените-Пикчене пояснила, что, ограничивая торговлю, США создадут товарный дефицит, что приведет к росту инфляции. А растущая инфляция, по ее словам, заставит Федеральную резервную систему США поднять процентные ставки.

Как сообщил The Economist в ноябре 2024 года, сильный доллар обычно приводит к повышению цен на экспорт из США, тем самым увеличивая внешнеторговый дефицит. Также, по мнению издания, сильный доллар означает, что пострадают доходы действующих в США компаний от зарубежных рынков.

„Если есть торговые ограничения – валюта укрепляется. Когда валюта укрепляется, амортизируется часть потребности в тарифах. Самим США становится все труднее экспортировать, а конкурентоспособность импорта – возрастает“, – сказала И. Гените-Пикчене во вторник в эфире радиостанции LRT .

„Еще один важный момент заключается в том, что торговые войны обычно приводят к значительным внешнеторговым дисбалансам, формируются локальные дефициты и излишки товаров. (...) Когда в США возникнет дефицит, это плеснет масла в инфляционные тенденции. И это подтолкнет федеральную систему к повышению базовых процентных ставок“, – прокомментировала экономист.

Она также напомнила, что доллар является резервной валютой, используемой другими странами для покрытия своих национальных валют или для осуществления международных расчетов. По мнению экономиста, именно это и создает внешнеторговый дефицит США.