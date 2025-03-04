2025.03.04 14:27

Экономист объяснила, почему пошлины вряд ли оправдают ожидания Трампа

 
Elta
ru.DELFI.lt
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: ROBERTO SCHMIDT | AFP / Scanpix

Старший экономист банка Šiaulių bankas Индре Гените-Пикчене сомневается в том, что введение пошлин на товары из других стран оправдает ожидания президента США Дональда Трампа по сокращению экспортного дефицита страны. По ее словам, торговые ограничения укрепят доллар, поэтому американскому бизнесу будет сложнее экспортировать, а конкурентоспособность импортируемых в страну товаров повысится.

„Если есть торговые ограничения – валюта укрепляется. Когда валюта укрепляется, амортизируется часть потребности в тарифах. Самим США становится все труднее экспортировать, а конкурентоспособность импорта – возрастает“, – сказала И. Гените-Пикчене во вторник в эфире радиостанции LRT.

Как сообщил The Economist в ноябре 2024 года, сильный доллар обычно приводит к повышению цен на экспорт из США, тем самым увеличивая внешнеторговый дефицит. Также, по мнению издания, сильный доллар означает, что пострадают доходы действующих в США компаний от зарубежных рынков.

Кроме того, И. Гените-Пикчене пояснила, что, ограничивая торговлю, США создадут товарный дефицит, что приведет к росту инфляции. А растущая инфляция, по ее словам, заставит Федеральную резервную систему США поднять процентные ставки.

„Еще один важный момент заключается в том, что торговые войны обычно приводят к значительным внешнеторговым дисбалансам, формируются локальные дефициты и излишки товаров. (...) Когда в США возникнет дефицит, это плеснет масла в инфляционные тенденции. И это подтолкнет федеральную систему к повышению базовых процентных ставок“, – прокомментировала экономист.

Она также напомнила, что доллар является резервной валютой, используемой другими странами для покрытия своих национальных валют или для осуществления международных расчетов. По мнению экономиста, именно это и создает внешнеторговый дефицит США.

„У США есть резервная валюта — доллар. Страны, у которых есть резервная валюта, они запрограммированы на внешнеторговый дефицит“, – сказала она.

Во вторник вступили в силу 25 проц. пошлины США для Канады и Мексики.

По мнению администрации Д. Трампа, тарифы являются наилучшим способом стимулирования производства в США и привлечения иностранные инвестиции. Министр торговли Говард Лютник объявил, что тайваньский производитель микросхем TSMC увеличит свои инвестиции в США в связи с возможными 25 проц. таможенными пошлинами. Компания объявила о планах инвестировать 100 млрд долларов США в заводы в США.

В феврале Д. Трамп ввел 10 проц. пошлину на импорт товаров из Китая. По состоянию на вторник этот показатель увеличился до 20 процентов.

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