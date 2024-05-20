Экономист объяснил: что будет, если продлить взнос солидарности банков?

"Если процентные ставки снизятся, как ожидается, этой избыточной временной прибыли просто больше не будет. И эти суммы снизятся примерно в 4 раза – до 50 млн. евро с нынешних 200 млн. евро. Если налог оставить, собранная сумма будет существенно меньше", - в понедельник Žinių radijas сказал Ж. Маурицас.
Экономист напомнил, что чрезмерные прибыли банков были обусловлены тем, что после повышения процентных ставок большая часть жителей хранила деньги на счетах, а не во вкладах. Это означало, что прибыли банков внезапно увеличились, но их расходы не изменились.
"Взнос солидарности мог появиться из-за повышения процентных ставок. А у нас люди держат много денег даже не во вкладах, а на счетах, по которым не выплачиваются проценты. В то же время кредиты привязаны к межбанковской процентной ставке. При повышении процентных ставок прибыль банков автоматически увеличивается, но расходы банков не увеличиваются или растут медленно", - пояснил экономист.
"Теперь за вклады уже можно получить 3-4 проц. ", - добавил он.
Член Смешанной группы депутатов Сейма, председатель Партии регионов Литвы Йонас Пинскус и его заместитель Андрюс Паленис предлагают продлить временный взнос солидарности для банков еще на год – до конца 2025 года.
Премьер-министр Ингрида Шимоните и министр обороны Лауринас Кащюнас упоминали, что взнос солидарности банков можно использовать для финансирования оборонных нужд.
В 2023 году банки направили часть прибыли на оборону страны, перечислив в государственный бюджет взнос солидарности в размере 250 млн. евро. Прогнозируется, что финансовые учреждения выделят аналогичную сумму и в 2024 году.
Действующий закон обязывает банки платить временный взнос солидарности за 2023 и 2024 годы.