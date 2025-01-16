Экономист об инфляции в Литве: картина изменится

„Через несколько недель мы увидим показатели инфляции за январь – несколько иную картину: к инфляции услуг прибавится инфляция товаров. Рост цен ускорится“, – сказал в интервью на Delfi экономист банка Citadele Александр Изгородин.
По его словам, тут есть два существенных момента, один - минимальная зарплата, которая с января составила 1038 евро „на бумаге“.
„Во-первых, рост минимальной зарплаты на 12%. Тут действует элементарная логика – чем быстрее растут зарплаты, тем быстрее растут цены. Эти вещи взаимосвязаны на 100%.
Второй момент - технические аспекты, но и они важны в этом году, весь дизельное топливо с 1 января подорожало на 13–16 центов (за литр). И рост цен на дизельное топливо коснется всей цепи роста инфляции“, – сказал экономист.
Государственное агентство данных недавно сообщало, что в Литве годовая инфляция в декабре, по сравнению с декабрем 2023 года, составляла 1,9%.
„Итак: если в прошлом году мы видели стабильные цены на товары, которые не снижались, но были стабильными, то в этом году мы увидим повышение цен на дизельное топливо. А с ними – рост цен на услуги из-за повышения минимальной зарплаты на 12%“, – обобщил Изгородин.
Комментируя состояние финансов жителей, экономист сказал, что этот год будет похож на прошлый. По-прежнему будут расти зарплаты.
„По нашим прогнозам, +8% в этом году, но новый прогноз показывает ускорение инфляции. Мы считаем, что из-за подорожания дизельного топлива и роста минималки инфляция в этом году приблизится к 3%, – сказал Изгородин.
Итак, по прогнозу банка Citadele, годовая инфляция в этом году составит 2,7%.
„Что касается роста покупательной способности, то, он будет положительным, примерно, как в прошлом году“, – заметил Изгородин.
Экономисты Swedbank в ноябре прошлого года увеличили прогноз роста зарплат на 2024 и 2025 год – средняя зарплата должна увеличиться на 9,6 и 9,2%.
По данным банка, благодаря благоприятным тенденциям с ценами на сырье на рынках и снижению цен китайских производителей, в 2024 году инфляция в Литве была ниже, чем прогнозировалось, но в 2025 году она увеличится до 2,7%.
„Зарплаты и пенсии будут расти быстрее и гарантируют рост покупательной способности жителей,“ – сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.