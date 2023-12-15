Экономист о виражах цен: вилла с бассейном в Испании дешевле небольшой квартиры в Паланге

Маурицас 14 декабря в фейсбуке написал, что вилла площадью 313 кв. м с бассейном в Аликанте стоит 929 000 евро, а квартира площадью 62 кв. м в Паланге - 1,2 млн. евро.

"В Аликанте на вилле есть бассейн, а в палангской квартире - нет. Однако, зачем бассейн, если море рядом? Правда, море в Паланге холодное, но сколько там этой зимы в Литве – даже не заметишь как проходит, а из-за вечной темноты – даже не видишь вообще. В палангской квартире нет обеденного стола (не хватило места?) – только стойка как в баре. Но зачем стол? Ведь миллионеры дома не едят – каждый день в ресторан ходят. А если покупаешь такую квартиру, должен быть миллионером", – иронизирует экономист.

Кроме того, Маурицас заметил, что в палангской квартире есть спальня, а в Аликанте - три.

"Но это на руку в будущем, родственники с ночевкой в Палангу проехать не смогут.А если и найдут, где остановиться в сезон (недешево), то в гостях не засидятся (стола-то нет)", – продолжил экономист.