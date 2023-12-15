Экономист о виражах цен: вилла с бассейном в Испании дешевле небольшой квартиры в Паланге

Маурицас 14 декабря в фейсбуке написал, что вилла площадью 313 кв. м с бассейном в Аликанте стоит 929 000 евро, а квартира площадью 62 кв. м в Паланге - 1,2 млн. евро.
"В Аликанте на вилле есть бассейн, а в палангской квартире - нет. Однако, зачем бассейн, если море рядом? Правда, море в Паланге холодное, но сколько там этой зимы в Литве – даже не заметишь как проходит, а из-за вечной темноты – даже не видишь вообще. В палангской квартире нет обеденного стола (не хватило места?) – только стойка как в баре. Но зачем стол? Ведь миллионеры дома не едят – каждый день в ресторан ходят. А если покупаешь такую квартиру, должен быть миллионером", – иронизирует экономист.
Кроме того, Маурицас заметил, что в палангской квартире есть спальня, а в Аликанте - три.
"Но это на руку в будущем, родственники с ночевкой в Палангу проехать не смогут.А если и найдут, где остановиться в сезон (недешево), то в гостях не засидятся (стола-то нет)", – продолжил экономист.
В конце он прибавил, что в Каннах, в центре квартиру с видом на море (120 кв. м) можно купить за 990 000 евро.
Глава компании Realdata Антанавичюс в ответ экономисту сказал, что надо сравнивать не только цены, но и налоговое окружение.
"Когда говорят, что в Испании недвижимость дешевле, чем в Паланге, я делаю предположение, что там ниже уровень цен или он более адекватный, поскольку есть дополнительные налоги. Люди не рвутся скупать недвижимость, поскольку есть плата за сделку от суммы покупки - 8–12%", – сказал Delfi Антанавичюс.
Если жилье стоит миллион, еще 100 000 евро надо заплатить государству, отмечает собеседник.
"Естественно, в обществе нет такого большого ажиотажа, и цены не растут до недостижимых высот, поскольку после каждой сделки надо переводить деньги государству. Этот налог платят все, естественно, что это останавливает спрос", – заметил Антанавичюс.
Он заметил, что в обоих случаях речь идет о жилье для отдыха.
По словам Антанавичюса, если в Литве введут такой налог, то на эти деньги можно было бы финансировать покупку жилья молодым семьям.
"В Великобритании эти деньги идут на строительство муниципального жилья, поэтому если мы говорим, что молодым семьям не хватает жилья, им трудно его купить, надо улучшать доступность, надо облагать налогами тех, кто покупает не первое жилье, нередко, чтобы заработать на этом", – сказал специалист.