Экономист о ценах в Польше: многие разочарованы

„Конечно, часть товаров там дешевле, но чтобы ехать из Вильнюса, нужно покупать огромное количество продуктов“, – сказал Delfi Маурицас.

Он заметил, что в последнее время злотый укрепился, на цены в Польше повлиял вернувшийся прежний НДС.

„Из Вильнюса в Польшу ехать не очень выгодно. Это может быть выгодно разве что тем, кто живет рядом с Польшей или покупает огромное количество товаров. <...>

Конечно, будут те, кто поедет, но многих разочаровывает как минимум курс, они получают меньше злотых, а цены в злотых вырослиs“, – сказал экономист.