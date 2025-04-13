2025.04.13 15:07

Экономист о ценах в Польше: многие разочарованы

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Приближается Пасха, поэтому многие жители Литвы по привычке, чтобы сэкономить, едут за продуктами в Польшу, однако, по словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, стоит хорошо посчитать, действительно ли это выгодно.

„Конечно, часть товаров там дешевле, но чтобы ехать из Вильнюса, нужно покупать огромное количество продуктов“, – сказал Delfi Маурицас.

Он заметил, что в последнее время злотый укрепился, на цены в Польше повлиял вернувшийся прежний НДС.

Žygimantas Mauricas

„Из Вильнюса в Польшу ехать не очень выгодно. Это может быть выгодно разве что тем, кто живет рядом с Польшей или покупает огромное количество товаров. <...>

Конечно, будут те, кто поедет, но многих разочаровывает как минимум курс, они получают меньше злотых, а цены в злотых вырослиs“, – сказал экономист.

По его подсчетам, разница в ценах между Литвой и Польшей всего 5%, а раньше была 20%.

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